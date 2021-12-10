На Братиславской водитель автобуса запрыгнул на капот авто, чтобы поймать нарушителя

В Деснянском районе столицы водитель автобуса был вынужден запрыгнуть на капот машины, чтобы не дать водителю, который спровоцировал аварию, скрыться с места происшествия. Такое видео распространили в сети 10 декабря.

На кадрах видно, как мужчина полулежа ждет на капоте правоохранителей, пока нарушитель правил дорожного движения возмущается, выйдя из салона на проезжую часть.

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Догнал и поплатился

Инцидент произошел на улице Братиславской. Все началось с того, что водитель "Славуты" на полном ходу врезался в автобус, ехавший впереди него. Поняв, что натворил, злоумышленник попытался скрыться с места автотрассы.

Однако ему помешал изобретательный маршрутчик – мужчина решил стать живым препятствием, которое задержит горе-водителя до приезда правоохранителей.

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В начале ноября в Киеве заметили машину, на крыше которой катался молодой человек. Впоследствии выяснилось, что таким опасным способом двое друзей решили развлечься. К тому же, внедорожник гонял по улицам на немалой скорости.

В Киеве водитель автобуса запрыгнул на капот авто, чтобы водитель-нарушитель не сбежал: видео

Текст публикации "Киев оперативный":

На Братиславской водитель Славуты въехал в автобус. После дорожно-транспортного происшествия водитель легковушки пытался скрыться, но ему на капот успел запрыгнуть водитель автобуса. Ждут полицию.