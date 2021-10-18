Судя по фотографиям, которые выложили в соцсетях очевидцы, руководители оставили свои машины не только с нарушением ПДД, но и с максимальной пренебрежением к окружающим. Машины мешали прохожим проходить в дом, а также перекрыли возможность проезда для оперативного транспорта.

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Вызывали ли пострадавшие на место происшествия полицейских, неизвестно.

Сотни долларов убытков

Машины оставили на кирпичах / Фото "Киев сейчас"

По предварительным данным, без колес остались как минимум две машины.

В комментариях к сообщению в соцсетях киевляне отмечают, что речь идет не о краже дисков, а именно о наказании за неправильную парковку.

Пользователи говорят, что владельцам машин нанесли ущерб на большую сумму – комплект новых дисков без покрышек может стоить по меньшей мере 500 долларов. Кроме того, стоимость новых шин для одной машины может достигать от 8 тысяч гривен.

Типичная для Киева проблема

Поведение водителей во дворах столицы фактически никто не контролирует. В случае откровенных нарушений инспекторы по парковке говорят, что не имеют права работать вне проезжей части, а полицейские вообще или не приезжают на вызовы, или говорят, что не могут ничего сделать с нарушителями, даже оштрафовать их. Поэтому в большинстве дворов автовладельцы оставляют свой транспорт как заблагорассудится – на газонах или тротуарах, блокируют проезд спасателей, скорой, а также машины собственных соседей.