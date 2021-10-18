Судячи з фотографій, які виклали у соцмережах очевидці, керманичі залишили свої автівки не тільки з порушенням ПДР, але й з максимальною зневагою до оточуючих. Машини заважали перехожим проходити до будинку, а також перекрили можливість проїзду для оперативного транспорту.

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Чи викликали потерпілі на місце події поліцейських, невідомо.

Сотні доларів збитків



Машини залишили на цеглинах / Фото "Київ зараз"

За попередніми даними, без коліс залишилися щонайменше дві автівки.

У коментарях до допису в соцмережах кияни зазначають, що йдеться не про крадіжку дисків, а саме про покарання за неправильну парковку.

Користувачі кажуть, що власникам машин завдали збитків на чималу суму – комплект нових дисків без покришок може коштувати щонайменше 500 доларів.Крім того, вартість нових шин для однієї машини може сягати від 8 тисяч гривень.

Типова для Києва проблема

Поведінку водіїв у дворах столиці фактично ніхто не контролює. У випадку відвертих порушень інспектори з паркування кажуть, що не мають права працювати поза проїзною частиною, а поліцейські взагалі або не приїжджають на виклики, або кажуть, що не можуть нічого зробити з порушниками, навіть оштрафувати їх. Через це у більшості дворів автовласники залишають свій транспорт як заманеться – на газонах чи тротуарах, блокують проїзд рятувальникам, швидкій, а також машинам власних сусідів.