Деревопад в Киеве: видео и фото с поврежденными автомобилями

В Киеве 20 ноября штормовой ветер ломал деревья. Под ветками оказались несколько автомобилей. Порывы ветра были столь сильными, что срывали металлические листы с крыши и бросали на машины.

На улице Генерала Матыкина дерево упало на припаркованный микроавтобус. Видео сняла владелица машины.

К теме Из-за гололеда: в Киевской области за час произошло 4 ДТП

К счастью, в машине никого не было

Женщина рассказала, что только накануне ОСМД обращалось в комиссию, которая занимается аварийными деревьями. Однако в комиссии спиливать дерево отказались, аргументируя, что оно простоит с десяток лет. Как заметила владелица машины, дерево выдержало только сутки.

Смотрите видео с улицы Генерала Матыкина / Видео "Киев Оперативный":

Большое дерево упало и на Ford

Похожая ситуация произошла на Генерала Наумова: здесь на Ford упало большое дерево. К счастью, людей в салоне не было, однако вся машина оказалась под ветками.

Видео древопада на Генерала Наумова/ Видео "Киев Оперативный":

Еще одно дерево упало на BMW на повороте в Киев, также от древопада пострадал автомобиль в Лабораторном переулке. На месте работают коммунальщики и полиция.

Деревопад в столице / Фото "Киев сейчас"

Ветер срывал металлические листы с крыш

На Васильковской, сообщает Dtp.kiev, порывы ветра срывали металлические листы с крыши. Они упали на 2 припаркованных автомобиля. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее в Киеве объявили штормовое предупреждение

Напомним, что ранее в столице объявили штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают 24 метров в секунду. В ГСЧС сообщили о I уровне опасности – желтом.