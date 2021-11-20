На вулиці Генерала Матикіна дерево упало на припаркований мікроавтобус. Відео зняла власниця машини.

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На щастя, у машині нікого не було

Жінка розповіла, що лише напередодні ОСББ зверталось до комісії, яка займається аварійними деревами. Проте у комісії спилювати дерево відмовились, аргументуючи, що воно простоїть ще з десяток років. Як зауважила власниця машини, дерево, натомість, витримало лише добу.

Дивіться відео з вулиці Генерала Матикіна / Відео "Київ Оперативний":

Велике дерево звалилось і на Ford

Схожа ситуація трапилась на Генерала Наумова: тут на Ford упало велике дерево. На щастя, людей у салоні не було, проте вся машина опинилась під гіллям.

Відео деревопаду на Генерала Наумова/ Відео "Київ Оперативний":

Ще одне дерево упало на BMW на повороті до Києва, також від деревопаду постраждала автівка у Лабораторному провулку. На місці працюють комунальники та поліція.

Деревопад у столиці / Фото "Киев сейчас"

Вітер зривав металеві листи з дахів

На Васильківській, повідомляє Dtp.kiev, пориви вітру зривали металеві листи з даху. Вони потрапили на 2 припарковані автомобілі. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Раніше у Києві оголосили штормове попередження

Зазначимо, що раніше у столиці оголосили штормове попередження. Пориви вітру сягають 24 метрів на секунду. У ДСНС повідомили про І рівень небезпечності – жовтий.