На вулиці Генерала Матикіна дерево упало на припаркований мікроавтобус. Відео зняла власниця машини.
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На щастя, у машині нікого не було
Жінка розповіла, що лише напередодні ОСББ зверталось до комісії, яка займається аварійними деревами. Проте у комісії спилювати дерево відмовились, аргументуючи, що воно простоїть ще з десяток років. Як зауважила власниця машини, дерево, натомість, витримало лише добу.
Дивіться відео з вулиці Генерала Матикіна / Відео "Київ Оперативний":
Велике дерево звалилось і на Ford
Схожа ситуація трапилась на Генерала Наумова: тут на Ford упало велике дерево. На щастя, людей у салоні не було, проте вся машина опинилась під гіллям.
Відео деревопаду на Генерала Наумова/ Відео "Київ Оперативний":
Ще одне дерево упало на BMW на повороті до Києва, також від деревопаду постраждала автівка у Лабораторному провулку. На місці працюють комунальники та поліція.
Деревопад у столиці / Фото "Киев сейчас"
Вітер зривав металеві листи з дахів
На Васильківській, повідомляє Dtp.kiev, пориви вітру зривали металеві листи з даху. Вони потрапили на 2 припарковані автомобілі. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Раніше у Києві оголосили штормове попередження
Зазначимо, що раніше у столиці оголосили штормове попередження. Пориви вітру сягають 24 метрів на секунду. У ДСНС повідомили про І рівень небезпечності – жовтий.