Об этом рассказал заместитель главы Киевской городской госадминистрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Константин Усов. Он отметил – если все эти автомобили разместить бампер к бамперу на одной площадке, то их площадь будет равна площади массива Оболонь.

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Как выросло количество автомобилей

Заместитель киевского городского главы по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий в сфере цифрового развития Петра Оленича рассказал, что среднесуточное количество уникальных транспортных средств в столице составляет 820 тысяч единиц. В эту цифру входит "низкий" трафик в выходные и праздники.

Как выросло количество транспорта в столице / Инфографика "Экономической правды"

Главный сервисный центр Министерства внутренних дел сообщил, что количество зарегистрированных автомобилей в Киеве за прошедшие 7 лет выросло вдвое.

Обратите внимание! Дорожная сеть столицы рассчитана на 500 тысяч машин.

Киев в пробках

Киев занял 3 место в мире по уровню пробок. Город ухудшил показатели длительности автомобильного движения. В общей сложности жители столицы тратят на 56% больше времени, чем могли бы на пустых дорогах.