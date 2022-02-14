Про це розповів заступник голови Київської міської держадміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов. Він зазначив – якщо всі ці автомобілі розмістити бампер до бампера на одному майданчику, то їхня площа дорівнюватиме площі масиву Оболонь.

До теми У КМДА назвали маршрутки, їздити у яких небезпечно

Як зросла кількість автомобілів

Заступник київського міського голови з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку Петра Оленич розповів, що середньодобова кількість унікальних транспортних засобів у столиці складає 820 тисяч одиниць. До цієї цифри входить "низький" трафік у вихідні та свята.



Як зросла кількість транспорту у столиці / Інфографіка "Економічної правди"

Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ повідомив, що кількість зареєстрованих автомобілів у Києві за минулі 7 років зросла удвічі.