Двойная измена: от пса, которого бросили на Дорогожичах, отказалась новая семья

Пес Джек, которого нашли на Дорогожичах с запиской от предыдущей хозяйки, снова оказался в приюте. Туда его вернула новая семья. О печальном продолжении истории стало известно 14 декабря.

О несчастливой судьбе собаки рассказал в одной из групп владельцев хвостатых житель Шевченковского района столицы.

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Загадочное исчезновение

Пока никакие причины отказа от собачки новыми хозяевами неизвестны. Однако со страницы приюта "Сириус" сообщение о том, что Джек нашел дом, исчезло буквально на следующий день после того, как животное забрали.

Теперь Джек снова попал в приют / Фото "Киев Media"

Причины, по которым новые хозяева отказались от Джека, неизвестны / Фото"Киев Media"

Друг оказался ненужным