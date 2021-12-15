Двойная измена: от пса, которого бросили на Дорогожичах, отказалась новая семья
15 декабря 2021 , 08:46Читати новину українською
Источник:"Киев Media"
Пес Джек, которого нашли на Дорогожичах с запиской от предыдущей хозяйки, снова оказался в приюте. Туда его вернула новая семья. О печальном продолжении истории стало известно 14 декабря.
О несчастливой судьбе собаки рассказал в одной из групп владельцев хвостатых житель Шевченковского района столицы.
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Загадочное исчезновение
Пока никакие причины отказа от собачки новыми хозяевами неизвестны. Однако со страницы приюта "Сириус" сообщение о том, что Джек нашел дом, исчезло буквально на следующий день после того, как животное забрали.
Теперь Джек снова попал в приют / Фото "Киев Media"
Причины, по которым новые хозяева отказались от Джека, неизвестны / Фото"Киев Media"
Друг оказался ненужным
- Джека нашли 6 декабря привязанным к скамье в парке на Дорогожичах.
- Он не хотел уходить никуда с места, ожидая, что его человек вернется.
- Возле песика лежали игрушки и записка с оправданиями бывшей хозяйки.
- Женщина утверждала, что одинока и не на кого его оставить, потому что сама едет на заработки в Польшу.
- В конце концов Джека забрали в приют, а там его усыновили родители с дочкой, которые сразу же вернули собаку назад.