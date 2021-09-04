Если бы не спасатели, мы бы потеряли костел Николая, как Париж потерял Нотр-Дам – Монастырский

Денис Монастырский поблагодарил спасателей за то, что они оперативно погасили пожар в костеле святого Николая. Благодаря им конструкция здания не получила повреждений.

Спасатели отреагировали мгновенно – министр

Работники костела вовремя не вызвали спасателей. Сперва они пытались погасить пожар самостоятельно, из-за чего потеряли драгоценное время.

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Во время осмотра здания костела министр внутренних дел рассказал, что спасатели приехали на место через 6 минут после вызова.

Если бы не их профессиональные действия, мы бы потеряли одну из самых красивых архитектурных достопримечательностей Киева, как Париж потерял древний собор Нотр-Дам де Пари. Впереди большая работа по восстановлению одной из архитектурных жемчужин столицы. Придется строить новый орган,

– сказал чиновник.

Монастырский отметил, что главное, что никто не погиб, а конструкция здания, по предварительным выводам, не была повреждена.

"Спасибо спасателям за смелые, быстрые и профессиональные действия по сохранению киевского костела святого Николая для следующих поколений", – подчеркнул министр.

Монастырский осмотрел костел святого Николая после пожара / Фото ГСЧС

Что известно о пожаре в костеле святого Николая

Около 22:00 3 сентября вспыхнул пожар между первым и вторым этажами костела святого Николая на улице Большой Васильковской.

Огонь быстро распространился на кровлю здания. Он уничтожил старинный духовой орган.

Чтобы оперативно погасить возгорание проезд по улице полностью перекрыли. В 22: 40 огонь локализовали, а через 46 минут полностью погасили.