Если бы не спасатели, мы бы потеряли костел Николая, как Париж потерял Нотр-Дам – Монастырский
Источник:ГСЧС
Денис Монастырский поблагодарил спасателей за то, что они оперативно погасили пожар в костеле святого Николая. Благодаря им конструкция здания не получила повреждений.
Спасатели отреагировали мгновенно – министр
Работники костела вовремя не вызвали спасателей. Сперва они пытались погасить пожар самостоятельно, из-за чего потеряли драгоценное время.
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Во время осмотра здания костела министр внутренних дел рассказал, что спасатели приехали на место через 6 минут после вызова.
Если бы не их профессиональные действия, мы бы потеряли одну из самых красивых архитектурных достопримечательностей Киева, как Париж потерял древний собор Нотр-Дам де Пари. Впереди большая работа по восстановлению одной из архитектурных жемчужин столицы. Придется строить новый орган,
– сказал чиновник.
Монастырский отметил, что главное, что никто не погиб, а конструкция здания, по предварительным выводам, не была повреждена.
"Спасибо спасателям за смелые, быстрые и профессиональные действия по сохранению киевского костела святого Николая для следующих поколений", – подчеркнул министр.
Монастырский осмотрел костел святого Николая после пожара / Фото ГСЧССправка. 15 апреля 2019 года случился пожар в самом выдающемся памятнике Франции – Соборе Парижской Богоматери. Из-за огня обрушилась крыша и шпиль. Пожар уничтожил верхнюю часть шпиля храма, часы и большую часть кровли, также сильно пострадали витражи. Сейчас происходит реставрация собора.
Что известно о пожаре в костеле святого Николая
- Около 22:00 3 сентября вспыхнул пожар между первым и вторым этажами костела святого Николая на улице Большой Васильковской.
- Огонь быстро распространился на кровлю здания. Он уничтожил старинный духовой орган.
- Чтобы оперативно погасить возгорание проезд по улице полностью перекрыли. В 22: 40 огонь локализовали, а через 46 минут полностью погасили.