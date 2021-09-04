Рятувальники відреагували миттєво, – міністр

Працівники костелу вчасно не викликали рятувальників. Спершу вони намагалися погасити пожежу самотужки, через що втратили дорогоцінний час.

Рекомендуємо Як виглядає костел святого Миколая після пожежі: сумні фото

Під час огляду будівлі костелу міністр внутрішніх справ розповів, що рятувальники приїхали на місце за 6 хвилин після виклику.

Якби не їхні професійні дії, ми б втратили одну з найкрасивіших архітектурних пам'яток Києва, як Париж втратив стародавній собор Нотр-Дам де Парі. Попереду велика робота з відновлення однієї з архітектурних перлин столиці. Доведеться будувати новий орган,

– сказав чиновник.

Монастирський наголосив, що головне, що ніхто не загинув, а конструкція будівлі, за попередніми висновками, не зазнала ушкодження.

"Дякую рятувальникам за сміливі, швидкі та професійні дії зі збереження київського костелу святого Миколая для наступних поколінь", – наголосив міністр.



Монастирський оглянув костел святого Миколая після пожежі / Фото ДСНС

Довідка. 15 квітня 2019 року трапилася пожежа у найвизначнішій пам'ятці Франції – Соборі Паризької Богоматері. Через вогонь обвалився дах і шпиль. Пожежа зруйнувала верхню частину шпиля храму, годинник і значну частину покрівлі, також сильно постраждали вітражі. Наразі відбувається реставрація собору.

Що відомо про пожежу у костелі святого Миколая