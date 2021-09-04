Спасатели отреагировали мгновенно – министр

Работники костела вовремя не вызвали спасателей. Сперва они пытались погасить пожар самостоятельно, из-за чего потеряли драгоценное время.

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Во время осмотра здания костела министр внутренних дел рассказал, что спасатели приехали на место через 6 минут после вызова.

Если бы не их профессиональные действия, мы бы потеряли одну из самых красивых архитектурных достопримечательностей Киева, как Париж потерял древний собор Нотр-Дам де Пари. Впереди большая работа по восстановлению одной из архитектурных жемчужин столицы. Придется строить новый орган,

– сказал чиновник.

Монастырский отметил, что главное, что никто не погиб, а конструкция здания, по предварительным выводам, не была повреждена.

"Спасибо спасателям за смелые, быстрые и профессиональные действия по сохранению киевского костела святого Николая для следующих поколений", – подчеркнул министр.

Монастырский осмотрел костел святого Николая после пожара / Фото ГСЧС

Справка. 15 апреля 2019 года случился пожар в самом выдающемся памятнике Франции – Соборе Парижской Богоматери. Из-за огня обрушилась крыша и шпиль. Пожар уничтожил верхнюю часть шпиля храма, часы и большую часть кровли, также сильно пострадали витражи. Сейчас происходит реставрация собора.

Что известно о пожаре в костеле святого Николая