Где в Киеве после атаки перекрыто движение транспорта: список улиц

В ночь на 15 июня Киев подвергся очередной массированной атаке со стороны России. В связи с этим в городе частично перекрыто движение транспорта.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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Где в Киеве перекрыто движение?

Движение транспорта перекрыто:

по улице Братьев Зеровых (от перекрестка с улицей Преображенской до перекрестка с переулком Максима Кривоноса);

по улице Бережанской (от перекрестка с улицей Луговой до перекрестка с улицей Полярной);

кольцевым движением от улицы Городской в направлении улицы Сошенко до улицы Пуща-Водицкой и до улицы Вышгородской;

перекрестком улиц Цитадельной и Ивана Мазепы;

улицей Василия Иваниса (от перекрестка с улицей Кубанской Украины до перекрестка с улицей Милютенко).

Кроме того, после обстрела общественный транспорт в Киеве также курсирует с изменениями.

Из-за повреждения контактной сети и перекрытия движения на отдельных участках часть маршрутов временно работает с изменениями.

Трамваи №12, 19 курсируют по маршруту станция метро "Контрактовая площадь" – Подольское трамвайное ремонтно-эксплуатационное депо.

По маршруту трамвая №17 организовано временное автобусное сообщение: улица Иорданская – улица Семена Скляренко.

Изменено движение троллейбусов:

троллейбусы №6, 18 – Майдан Независимости – проспект Европейского Союза;

троллейбус №32 – улица Северная – станция метро "Минская";

троллейбус №33 – Южный вокзал – проспект Европейского Союза;

троллейбус №38 – до улицы Евгения Коновальца;

троллейбусы №28, 31 – до путепровода Воздушных Сил.

Изменено движение автобусов №24, 25: они курсируют до площади Славы.

Водителей и пассажиров просят учитывать временные изменения при планировании маршрутов.

Напомним, что во время массированного обстрела Киева погибли 4 человека, около 25 человек пострадали.

Разрушения зафиксированы во многих районах столицы. В частности, в Оболонском районе произошли массовые пожары автомобилей, жилых домов и складских помещений, зафиксировано попадание в жилой 9-этажный дом, повреждение жилой застройки и задымление подъездов.

Также этой ночью было прямое попадание в Киево-Печерскую лавру. Пожар охватил крышу главного храма обители – Успенского собора.

Кроме того, Россия атаковала киностудию имени Довженко в Киеве – одну из старейших в Украине. Уничтожена уникальная коллекция костюмов.