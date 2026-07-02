Где в Киеве после атаки перекрыто движение транспорта: в КМВА предупредили об изменениях

В ночь на четверг, 2 июля, российские войска нанесли массированный удар по Киеву с помощью ракет и беспилотников. В результате вражеского обстрела столицы утром общественный транспорт курсирует с изменениями в расписании.

Об этом сообщает КМВА и первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Читайте также Массированная атака на Киев: есть погибшие, разрушенные дома, раненые медики – все о последствиях Какие изменения произошли в движении транспорта в Киеве? Утром 2 июля из-за повреждения контактной сети, отсутствия напряжения и ликвидации последствий вражеского обстрела задерживается движение: троллейбусов № 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 22-К, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 50;

1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 22-К, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 50; трамваев № 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19. Кроме того, было организовано движение автобусов по маршрутам: трамвая № 14 – "Контрактовая площадь – проспект Отрадный";

– "Контрактовая площадь – проспект Отрадный"; троллейбуса № 41 – "Улица Тулузы – станция метро "Святошин". Кроме того, в связи с перекрытием движения на бульваре Тараса Шевченко движение автобусов № 114, 118 организовано по следующему маршруту: улица Большая Васильковская – улица Гетмана Павла Скоропадского – улица Владимирская – бульвар Тараса Шевченко.