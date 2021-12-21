Сказка в мегаполисе: 7 советов киевлянам, где встретить Новый год

До Нового года остаются считанные дни, а, следовательно, самое время определиться с праздничными маршрутами. В этом году горожане и гости Киева смогут, будто в детстве, окунуться в сказку в семи разных локациях.

Каждая из локаций удивит людей с совершенно разными вкусами, возрастом и предпочтениями. Все смогут выбирать между активным отдыхом и уютными посиделками, экстримом и культурной программой, семейными развлечениями и прогулками наедине с собственными мечтами. Ведь на то и нужны праздники и ожидание чуда, чтобы их мог почувствовать каждый.

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Обо всех праздничных локациях и событиях в Киеве читайте в материале новогодне-рождественского проекта 24 канала.



Елка на Софийской площади будет гореть 10 километрами ярких гирлянд / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Торжественное открытие елки на Софийской площади 18 декабря / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Рождественская Чудо-ночь на Софийской площади

Путешествие по новогоднему Киеву стоит начать с уголка, к которому будут прикованы глаза всех украинцев – Софийской площади. Именно там вот уже несколько лет подряд устанавливают главную елку страны и создают вокруг нее целый волшебный мир.

В этом году ее огни зажгли в 17:00 18 декабря – в канун Дня святого Николая. Зрелище было поистине сказочным, ведь 31-метровую красавицу украсили 10 километрами гирлянд и 20 000 игрушек, которые специально раскрашивали львовские мастера. Полюбоваться всем этим можно будет до 19 января – Крещения, которое замыкает цикл рождественских праздников.

Праздничную атмосферу также можно будет почувствовать, прогуливаясь по Владимирскому проезду и Мариинскому парку (в частности, летней эстраде Городского сада).

Тематика главного рождественского городка будет классической – ночь рождения Иисуса Христа. Поэтому подножие елки украсят крупнейшим в Европе вертепом с фигурами Святого семейства, ангелами, пастухами и царями.

Кроме того, на площади обустроят теплые зоны отдыха, украшенные кометами, каток-тоннель, установят детские аттракционы. Также вблизи построят живописный ярмарочный городок, вход в который украсят нарядными арками и люстрами.



В центре Киева горожанам и гостям создадут настоящую сказку / Фото Валентины Полищук, 24 канал



На Софийской площади создали незабываемую праздничную атмосферу / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Гостей на Софийской площади встречает настоящая сказка с тысячами огней / Фото Валентины Полищук, 24 канал​



Елку зажгли в канун Дня святого Николая / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Киевская зеленая красавица стала одной из самых красивых в Европе / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Чтобы гости ярмарки смогли безопасно лакомиться праздничными блюдами, в этом году они будут представлены в формате to go . Это еда, которую люди смогут взять и сразу уйти, чтобы избежать длительного контакта с другими посетителями.

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Европейский Подол

Традиционно не менее яркой к праздникам сделали еще одну жемчужину Киева – Подол. Там на Контрактовой площади пообещали устроить настоящее европейское празднование Рождества с ярмаркой в стиле западных столиц, чудо-катком, в центре которого будет играть оркестр, снежными горками и мерцанием 20 000 фонариков.



На Подоле гостей будут удивлять 200-метровым катком с оркестром в центре / Фото из фейсбука Департамента культуры КГГА



Каждую из декораций в новогоднем Киеве продумали до деталей / Фото Валентины Полищук, 24 канал

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Уголок Карпат в Киеве

Особое развлечение горожанам подготовили под Аркой дружбы народов. Там состоялся фестиваль Snigfest для ценителей сноубординга и лыжного спорта. Он длился с 17 по 20 декабря. Особенностью нынешнего мероприятия, которое проводили уже в третий раз, стало расширение локации и придание ей особого духа благодаря эксклюзивным декорациям. Более того, специально для мероприятия туда привезли грузовики со снегом из Карпат.



Специально для фестиваля в Киев привезли снег из Карпат / Фото из телеграм-канала "Большой Киев"

После завершения фестиваля Арка дружбы народов будет манить к себе посетителей прочими прелестями – яркой елкой, которую будет видно с пешеходного моста, и уютными лаунж-зонами, где все желающие смогут согреться, выпив глинтвейна или других зимних напитков.

Резиденция Святого Николая в парке Шевченко

Особым теплом гостей будет встречать елка в парке Шевченко. Локация начала принимать посетителей с 17 декабря, а уже 19 декабря радовала всех большим концертом и ди-джей сетом. Развлекательную программу организовали лучшие детские коллективы столицы, которые прошли конкурсный отбор, чтобы выступать здесь.

Изюминками новогоднего городка в парке Шевченко станут резиденция святого Николая, уютная ярмарка, тематические фотозоны и аниматоры. Кроме того, к участию в праздновании здесь приглашены дети из малообеспеченных семей, сироты и льготники. Каждый из них сможет получить еще и новогодний подарок.



Домики ярмарки в парке Шевченко / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Президентский Новый год

Еще одна яркая локация, которую можно будет посетить во время праздников, также расположена в историческом месте – на улице Банковой. Между Офисом Президента и Домом с химерами соорудили каток и установили яркую елку. Кроме того, там также будет работать небольшая ярмарка из колоритных разноцветных домиков.



Площадь перед Офисом Президента уже украшена к праздникам / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Новогодняя ярмарка возле Офиса Президента / Фото Валентины Полищук, 24 канал



На Банковой тоже решили создать новогоднюю атмосферу / Фото Валентины Полищук, 24 канал

"Зимняя страна" на ВДНХ

Совершить настоящее путешествие в детство, даже если вы давно вышли из этого возраста, можно будет на фестивале "Зимняя страна", который ежегодно устраивают на ВДНХ. В этом году там будут принимать посетителей с 11 декабря по 6 марта.

Организаторы придумали такое количество развлечений, что смогут удовлетворить даже самых требовательных. Это и крупнейший в Европе каток с фонтаном площадью 2,5 тысячи квадратных метров, и зимняя оранжерея, и Музей Нового года, и Рождественская Фабрика Грез, и резиденция Санты.

Кроме того, как взрослые, так и маленькие гости смогут покататься на венецианских каруселях, различных аттракционах, снежных горках и даже пройти целый квест на веревочных трассах и скалодроме.



На ВДНХ можно будет покататься на крупнейшем в Европе катке / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Идеальным местом для романтического свидания станет венецианская карусель на ВДНХ / Фото Валентины Полищук, 24 канал



На ВДНХ взрослых и детей будут развлекать помощники Санты – эльфы / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Идея для уставших от города

Кроме масштабных празднований в столице, яркий формат придумали и в ее пригороде. Так, в "Добропарке" с 4 по 19 января будет работать атмосферный проект "Зима за городом". Кроме традиционных символов Нового года, там можно будет посетить и абсолютно уникальную локацию – резиденцию Доброчара. Этот герой станет своеобразным украинским аналогом Санты Клауса.

Его домик заинтересует не только такими рождественскими развлечениями, как посещение пекарни пряников и музея новогодних украшений, но и интерактивными лабораториями, где юные "почемучки" вместе с родителями смогут разобраться, как устроен этот мир.

Также в "Добропарке" можно будет посетить фестиваль иллюминации, зимние аттракционы, покататься на детской железной дороге, а взрослым – еще и выпить глинтвейна просто из горячих чанов.

Впрочем, главным залогом хороших праздников является соответствующее настроение в душе. Создавайте его себе и своим близким, и тогда новогоднее чудо непременно с вами произойдет, где бы вы ни были в праздничную ночь. Главное верить в него.

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