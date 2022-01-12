Во главе со Святогором: киевские догхантеры травят собак рядом с "япомогабоксами"

Псевдоактивисты, занимающиеся убийством четвероногих, разместили в соцсетях инструкцию по отравлению собак. Местами для своего преступления догхантеры выбрали "япомогабоксы", где питаются бездомные животные.

Информацию об очередных преступных акциях догхантеров, которых возглавляет знаменитый живодер Алексей Святогор, обнародовали на официальной странице "япомога" в соцсетях. По словам зоозащитников, ненавистники животных объединились в группировку с названием "Адреса доброты".

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Злоумышленники называют себя "настоящими волонтерами" и раздают советы, как убить животных.

Добавляют к воде антифриз



Инструкции живодеров по убийству животных / Скриншот сообщества "Адреса доброты"

Догхантеры призвали всех киевлян присылать им адреса мест проживания бездомных собак. Кроме того, они начали рассылать информацию о том, "как не оставить животных без воды во время мороза".

Чтобы вода не замерзала, злоумышленники призвали добавлять к ней антифриз, который является смертельным не только для четвероногих, но и для людей.

Известный ненавистник собак Алексей Святогор разместил пост с призывом "помогать" в своем фейсбуке. Он отметил, что "размещать миски с ядом надо в местах, где питаются животные".



Святогор не прекращает действовать / Скриншот страницы Александра Святогора

Моя команда – НЕ кормит бездомных вблизи боксов. НИКОГДА. Если вы видите рядом с боксом миску с чем-либо – это провокация. Срочно выбрасывайте ее в мусорник! Еще раз – никаких мисок возле бокса. Травить, вот это их план,

– написали на странице "япомога".

Подозревают в убийстве более 500 собак

Скандального Алексея Святогора активисты считают лидером киевских догхантеров. Мужчину подозревают в пытках и убийстве более 500 животных. 29 ноября 2021 года Киевский апелляционный суд оправдал его по делу о пропаганде насилия над животными. Ни сам живодер, ни его адвокат в судебном заседании участие не принимали. Сам Святогор неоднократно говорил, что не видит в своей деятельности никакой безнравственности. Кроме того, он публично угрожал зоозащитникам расправой.