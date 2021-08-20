Главные новости Киева за неделю: конфликт Кличко с ОП, советские декорации и репетиции парада

В Офисе Президента хотят отстранить Виталия Кличко от должности главы КГГА. В центре Киева установили инсталляцию с советским дизайном. Движение по Киеву дважды останавливалось из-за проведения репетиций парада ко Дню Независимости. Читайте главные новости Киева за 16 – 20 августа.

Главные новости Киева за неделю 16 – 20 августа:

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Кличко хотят отстранить от должности

Каждый рабочий день правоохранители приходили с обысками в различные департаменты КГГА и коммунальных предприятий. В прокуратуре Киева отмечали, что следственные действия связаны с расследованием коррупционных преступлений. Впрочем, в местной власти столицы говорят, что уголовные производства являются политическим давлением на Виталия Кличко.

Уволить действующего мэра с должности руководителя КГГА в команде Офиса Президента хотят фактически с начала каденции Владимира Зеленского, поскольку власть столицы на Банковой не контролируют. Кроме того, по словам экспертов, действующий городской глава Киева может составить серьезную конкуренцию президенту во время следующих выборов.

Несмотря на то, что в Конституции Украины прописано, что должность главы КГГА должен занимать избранный киевлянами мэр, на Банковой все же якобы собираются заменить Кличко на Алексея Чернышева, который сейчас является министром развития общин и территорий. 20 августа стало известно, что Зеленский решил созвать заседание СНБО, на котором Кличко и могут отстранить от должности. Сам мэр сообщил, что его приглашали посетить это мероприятие, однако сделали это за 2,5 часа до его начала. Именно из-за этого мэр отказался, поскольку еще днем отправился в рабочую поездку в Черниговскую область.

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В Киеве разрушают исторические усадьбы

Очередной случай показательного уничтожения памятников архитектуры произошел утром 20 августа на улице Обсерваторной, 6. Несколько дней активисты боролись с застройщиком, который решил построить жилой комплекс на месте усадьбы Барбана XIX века.

Чтобы беспрепятственно разрушить исторический дом, представители застройщика установили на забор колючую проволоку и подсоединили к нему электроток.

Полицейские никоим образом не пытались прекратить преступные действия рабочих несмотря на предписания Министерства культуры и департамента культуры КГГА о запрете сноса здания. Около 5:00 20 августа, когда активистов было мало, на место прибыли титушки, которые позволили нескольким экскаваторам проехать к объекту. С помощью техники историческое здание разрушили.

Смотрите видео разрушения усадьбы Барбана в центре Киева:

Еще один исторический дом Осипа Родина застройщик начал сносить на улице Олеся Гончара, 71. Несмотря на то, что 29 июля 2021 минкульт присвоил зданию статус памятника архитектуры и истории местного значения, уже 18 августа рабочие разбирали крышу и часть стены объекта.

Реагируя на это преступление, департамент охраны культурного наследия КГГА отправил к дому инспекторов, которые готовят предписание о прекращении сноса. Впрочем, неизвестно, остановят ли эти документы застройщика.



Разрушение дома Осипа Родина в Киеве / Фото "Карта Реновации"

Громкие скандалы из-за советских декораций и сцены на памятном знаке

17 августа на аллее Героев Небесной Сотни установили инсталляцию с советским дизайном. При этом декорации закрыли портреты погибших Героев Украины. Организаторы события утверждают, что хотели провести постановки об истории Украины. В КГГА разрешений на проведение подобных мероприятий не предоставляли, поэтому Виталий Кличко почти сразу появился на месте инцидента и заявил о том, что инсталляцию надо снести.

Впоследствии на аллею прибыли активисты, которые начали разрушать позорные декорации. Им активно противодействовали полицейские, которые задержали нескольких мужчин и избили одного из них в автобусе. После этого коммунальщики уже беспрепятственно вывезли конструкцию в неизвестное место.



Скандальные декорации разрушили активисты / Фото КГГА

Уже 18 августа произошел еще один скандал, связанный с неудачным избранием места для мероприятий организаторами празднования Дня Независимости. Для концерта Андреа Бочелли на площади Конституции начали строить сцену. Однако сделали это на месте массового захоронения большевиков, бойцов Центральной рады и офицеров царской армии.

Реагируя на вполне понятные претензии общества, организаторы отметили, что "нет никаких подтверждений того, что захоронения производились именно на этой территории".



Сцена для Бочелли над памятным знаком / Фото Владимира Прокопова

Репетиции парада блокировали движение по Киеву

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18 и 20 августа на Крещатике и Майдане Независимости провели репетицию парада ко Дню Независимости Украины. Для проведения этих мероприятий правоохранителям пришлось блокировать проезд по всем улицам, ведущим к центру города.

В результате движение в столице полностью останавливалось.

Насладиться ярким зрелищем подготовки к параду приезжали тысячи киевлян и гостей города. Кроме того, почти все, кто мог, снимали на видео запись полетов авиации над Киевом.

По Крещатику ездили танки, БТРы, БМП, артиллерийские установки и шли военные. При этом бойцы ВСУ несколько раз пели легендарную песню футбольных фанатов о Путине.

Смотрите видео с военными, которые вспоминают Путина (18+):

Пожалуй самым ярким моментом парада, по словам свидетелей, был пролет авиации. В частности, крупнейшего транспортного самолета в мире Ан-225 "Мрия".

Смотрите видео полета "Мрии" над Киевом: