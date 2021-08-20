Найголовніші новини Києва за тиждень 16 – 20 серпня:

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Кличка хочуть усунути з посади

Кожного робочого дня правоохоронці приходили з обшуками до різних департаментів КМДА та комунальних підприємств. У прокуратурі Києва зазначали, що слідчі дії пов'язані з розслідуванням корупційних злочинів. Втім, у місцевій владі столиці кажуть, що кримінальні провадження є політичним тиском на Віталія Кличка.

Звільнити чинного мера з посади керівника КМДА у команді Офісу Президента хочуть фактично з початку каденції Володимира Зеленського, оскільки владу столиці на Банковій не контролюють. Крім того, за словами експертів, чинний міський голова Києва може скласти серйозну конкуренцію президенту під час наступних виборів.

Попри те, що у Конституції України прописано, що посаду голови КМДА має обіймати обраний киянами мер, на Банковій все ж нібито збираються замінити Кличка на Олексія Чернишова, який наразі є міністром розвитку громад та територій.20 серпня стало відомо, що Зеленський вирішив скликати засідання РНБО, на якому Кличка й можуть усунути з посади. Сам мер повідомив, що його запрошували відвідати цей захід, однак зробили це за 2,5 години до його початку. Саме через це мер відмовився, оскільки ще вдень вирушив у робочу поїздку на Чернігівщину.

Втім, під час засідання, судячи з усього, питання усунення Кличка не оговорювали.

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У Києві руйнують історичні садиби

Черговий випадок показового знищення пам'яток архітектури стався вранці 20 серпня на вулиці Обсерваторній, 6. Кілька днів активісти боролися з забудовником, який вирішив побудувати житловий комплекс на місці садиби Барбана XIX століття.

Щоб безперешкодно зруйнувати історичний будинок, представники забудовника встановили на паркан колючий дріт та під'єднали до нього електрострум.

Поліцейські жодним чином не намагалися припинити злочинні дії робочих попри приписи міністерства культури та департаменту культури КМДА про заборону знесення будівлі. Близько 5:00 20 серпня, коли активістів було замало, на місце прибули тітушки, які дозволили кільком екскаваторам проїхати до об'єкту. За допомогою техніки історичну будівлю зруйнували.

Дивіться відео руйнування садиби Барбана у центрі Києва:

Ще одну історичний будинок Осіпа Родіна почав зносити забудовник на вулиці Олеся Гончара, 71. Попри те, що 29 липня 2021 мінкульт присвоїв будівлі статус пам'ятки архітектури та історії місцевого значення, вже 18 серпня робочі розбирали дах та частину стіни об'єкту.

Реагуючи на цей злочин, департамент охорони культурної спадщини КМДА відправив до будинку інспекторів, які готують припис про припинення знесення. Втім, невідомо, чи зупинять ці документи забудовника.



Руйнування будинку Осіпа Родіна у Києві / Фото "Мапа Реновації"

Гучні скандали через радянські декорації та сцену на пам'ятному знаку

17 серпня на алеї Героїв Небесної Сотні встановили інсталяцію з радянським дизайном. При цьому декорації закрили портрети загиблих Героїв України. Організатори події стверджують, що хотіли провести постановки про історію України. У КМДА дозволів на проведення подібних заходів не надавали, тому Віталій Кличко майже одразу з'явився на місці інциденту та заявив про те, що інсталяцію треба знести.

Згодом на алею прибули активісти, які почали руйнувати ганебні декорації. Їм активно протидіяли поліцейські, які затримали кількох чоловіків та побили одного з них у автобусі. Після цього комунальники вже безперешкодно вивезли конструкцію у невідоме місце.



Скандальні декорації зруйнували активісти / Фото КМДА

Вже 18 серпня стався ще один скандал, пов'язаний з невдалим обранняя місця для заходів організаторами святкування Дня Незалежності. Для концерту Андреа Бочеллі на площі Конституції почали будувати сцену. Однак зробили це на місці масового поховання більшовиків, бійців Центральної ради та офіцерів царської армії.

Реагуючи на цілком зрозумілі претензії суспільства, організатори зазначили, що "немає жодних підтверджень того, що поховання здійснювалися саме на цій території".



Сцена для Бочеллі над пам'ятним знаком / Фото Володимира Прокопіва

Репетиції параду блокували рух Києвом

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18 та 20 серпня на Хрещатику та Майдані Незалежності провели репетицію параду до Дня Незалежності України. Для проведення цих заходів правоохоронцям довелося блокувати проїзд всіма вулицями, які ведуть до центру міста.

Внаслідок цього рух у столиці повністю зупинявся.

Насолодитися яскравим видовищем підготовки до параду приїздили тисячі киян та гостей міста. Крім того, майже всі, хто міг, знімали на відео запис польотів авіації над Києвом.

Хрещатиком їздили танки, БТРи, БМП, артилерійські установки та ішли військові. При цьому бійці ЗСУ кілька разів співали легендарну пісню футбольних фанатів про Путіна.

Дивіться відео з військовими, які згадують Путіна (18+):

Мабуть найбільш яскравим моментом параду, за словами свідків, був прольот авіації. Зокрема, найбільшого транспортного літака у світі Ан-225 "Мрія".

Дивіться відео польоту "Мрії" над Києвом: