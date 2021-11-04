Хит "Батько наш – Бандера" прозвучал в Киевсовете

Депутаты Киевского городского совета исполнили известную песню "Батько наш – Бандера". Всеукраинский флешмоб политики поддержали на заседании 4 ноября.

Хит, который стал вирусным в сети, спели представители фракции "Европейская солидарность". Так они отметили переименование в столице 12 улиц. После исполнения песни стоя депутаты также воскликнули "Слава Украине!".

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Где теперь в Киеве будут звучать имена выдающихся украинцев

На сайте Киевсовета обнародовали полный перечень новых названий. Кроме того, в него попали две новые площади, сквер и улица.

Святошинский район

улица агента НКВД Николая Кузнецова стала улицей Олеся Бабия (украинского писателя, поэта и литературоведа);

улица Костюка – улицей Профессора Эйхельмана (выдающегося ученого, общественного и политического деятеля, ученого-правоведа);

улица Павленко – улицей Кристины Сушко (выдающейся деятельницы и военного медика, поручика Армии УНР, одной из самых известных участниц освободительной борьбы 1917-1921 годов);

переулок Павленко – переулком Молчуновским (возвращение исторического названия).

Соломенский район

улица Народного ополчения стала улицей Святослава Храброго (для чествования памяти правителя Киевской Руси из династии Рюриковичей, Великого князя Киевского);

улица Молодогвардейская -у лицей Владимира Сикевича (выдающегося военного и политического деятеля, генерала-хорунжего армии УНР, полковника генерального штаба и генерал-майора царской армии, посла УНР в Венгрии);

улица Петра Заломова – улицей Феофила Яновского (выдающегося врача-терапевта, действительного члена Всеукраинской академии наук);

улица Московская (в поселке Жуляны) – улицей Григория Гуляницкого (выдающегося военного и политического деятеля, одного из самых видных дипломатов Гетманщины, шляхтича, участника междоусобных войн времен Руины.

Дарницкий район

улицу Малоземельную переименовали в улицу Алимпия Галика (выдающегося киевского живописца и гравера XVIII века, иеромонаха Киево-Печерской лавры, руководителя Лаврской иконописной мастерской).

Шевченковский район

улица Цулукидзе стала улицей Натальи Забилы (выдающейся писательницы и поэтессы);

переулок Невский – переулком Нивским (от названия местности, где он пролегает).

Днепровский район

улица Курнатовского теперь – улица Остафия Дашкевича (политического и общественного деятеля, талантливого военного организатора, идеолога реестровой казачества, первого казацкого гетмана).

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Имена новых героев

Кроме того, в Киеве наконец появился сквер имени Героя Украины Василия Слипака. Это всемирно известный оперный певец, который оставил мирную жизнь во Франции, чтобы защищать родную землю. Он погиб на Донбассе в 2016 году.

Сквер его имени расположен на углу Андреевского спуска и улицы Боричев Тик в Подольском районе.

Еще четыре новых локации в столице – это площадь Отрадная в Соломенском районе (на пересечении проспекта Отрадного и улицы Героев Севастополя), улица Николая Костомарова между проездом от улицы Профессора Подвысоцкого до "Новопечерских Липок" и Кловская площадь возле станции метро "Кловская".

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"Батько наш – Бандера" поет вся Украина

Песня приобрела популярность после флешмоба школьников в соцсетях. Сначала сообщалось, якобы так дети решили потроллить пророссийскую учительницу в Киеве.

Впрочем, впоследствии выяснилось, что инициативу начали ученики на Львовщине, а педагог наоборот поддержала их стремление.

Впоследствии патриотический тренд подхватили студенты Львовской музакадемии Николая Лысенко, священники-капелланы и даже хоровая капелла "Дудадрик". Но видео последней фейсбук заблокировал якобы за нарушение стандартов сообщества.