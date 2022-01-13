Все закончилось тем, что пострадавший от рук аниматора в образе сказочного героя остался без двух зубов. Понес ли за это ответственность нападавший, пока неизвестно.

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Подрались за деньги

Оказалось, что причина конфликта – довольно банальная. Пострадавший мужчина решил сфотографироваться с Дедом Морозом, но не заплатил за это деньги. Следовательно, тот решил отомстить и набросился на клиента с кулаками.

В комментариях под заметкой пользователи отметили, что по факту оба мужчины были неправы – один из-за неоправданной агрессии, а другой из-за того, что не заплатил за чужую работу.

Кое-кто же вообще высказал мнение, что такой Дед Мороз вполне соответствует русским традициям, с которых и началась его популярность в советские времена.

Текст публикации "Киев Info":

Дед Мороз выбил зубы клиенту в Ирпене. Дед Мороз, который фотографировался с горожанами, подрался с одним из своих клиентов из-за того, что тот не заплатил ему деньги за фото. Выбил ему два зуба. Как вам такой добрый Дедушка Мороз?