Последний при жизни сделал много добрых дел. Соответствующую информацию обнародовала православная церковь Украины.

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В ПЦУ опровергли информацию о Санте и Деде Морозе

Из этих трех собственных названий только святой Николай был реальным человеком, два других – вымышленные персонажи. Причем в разные времена, разными народами и с разной целью. И два последних (речь идет о Санте и Деде Морозе – 24 канал) не могут быть "альтернативой" святому Николаю, хотя некоторые воспринимают их именно так,

– пояснили в ПЦУ.

В частности там вспомнили о том, что Николай Чудотворец родился в конце 3 века в тогдашней Римской империи. Он стал архиепископом Мир Ликийских. При жизни он сделал много добрых дел:

исцелял и возвращал к жизни людей;

спасал голодающих и несправедливо осужденных;

всегда протягивал руку помощи бедным и нуждающимся.

"То есть, жил не для себя, а для людей, а следовательно – для Господа. Поэтому благодаря своим поступкам был прославлен и канонизирован Церковью Христовой. И уже много веков христиане имеют в лице святого Николая небесного заступника, помощника, духовного целителя и утешителя", – рассказали в церкви.

Советская власть распространила образ Деда Мороза

В 20 веке советская власть навязывала атеизм, запретила и пыталась стереть из памяти людей фигуру святого Николая.

Тогда и распространили персонаж Деда Мороза – "на замену" христианскому святому и в противовес популярному на Западе Санте, ведь тогдашний коммунистический строй был атеистический и антикапиталистический,

– рассказали в ПЦУ.

В частности "дебютировал" Дед Мороз в 30-е годы 20 века. Впоследствии:

в ноябре 1935 года Иосиф Сталин провозгласил фразу: "Жить стало лучше, жить стало веселее";

в декабре его соратник Павел Постышев в статье предложил организовать для детей новогодний праздник с елкой;

в 1937 году Дед Мороз торжественно дебютировал в Кремлевском дворце. Именно так начались празднования Нового года 1 января.

Кстати, в народных верованиях украинцев Мороз никогда не был положительным персонажем. Ибо издавна считалось, что он является олицетворением холода, зла (вспомните даже сказку "Морозко"). Мороз был чудовищем изо льда и снега, которое могло нанести вред людям, их скоту и всему хозяйству,

– говорится в сообщении.

Дед Мороз схож с Сантой, который появился как жизнерадостный немолодой эльф с мешком за плечами в стихотворной сказке Клемента Кларка Мура еще в 1823 году.

Сантой он называется именно от святого Николая (сент Николас). В Штатах он появился от переселенцев-голландцев, которые дома празднуют Синтерклаас 6 (19) декабря. Со временем образ менялся:

в 1860 году Санту изобразили толстым, старым, бородатым, а также в очках, красном колпаке и с трубкой во рту;

в 1931 году Санта Клауса популяризировала компания газированного безалкогольного напитка.

В Православной церкви Украины вспомнили, что ошибочно считать, что якобы нет разницы, "от кого" получать праздничные подарки: "Потому что есть правда истории и память об обстоятельствах прошлого".

Церковь призвала праздновать разумно и правдиво.

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