Все закінчилося тим, що потерпілий від рук аніматора в образі казкового героя залишився без двох зубів. Чи поніс за це відповідальність нападник, наразі невідомо.

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Почубилися через гроші

Виявилося, що причина конфлікту – доволі банальна. Чоловік, який постраждав, вирішив сфотографуватися з Дідом Морозом, але не заплатив за це гроші. Відтак, той вирішив помститися і накинувся на клієнта з кулаками.

У коментарях під дописом користувачі зазначили, що по факту обоє чоловіків були неправі – один через невиправдану агресію, а інший через те, що не заплатив за чужу роботу.

Дехто ж взагалі висловив думку, що такий Дід Мороз цілком відповідає російським традиціям, з яких і почалася його популярність у радянські часи.

Текст публікації "Київ Info":

Дід Мороз вибив зуби клієнту в Ірпені. Дід Мороз, який фотографувався з городянами, побився з одним зі своїх клієнтів через те, що той не заплатив йому гроші за фото. Вибив йому два зуби. Як вам такий добрий Дідусь Мороз?