Из-за непогоды частично закрыли станцию метро "Героев Днепра"
Источник:телеграм Kyiv Metro Alerts
В Киеве из-за мощной грозы 29 августа пришлось закрыть первый вестибюль станции Героев Днепра. Синоптики уже предупредили, что непогода не утихнет до конца суток.
Работу первого вестибюля пришлось остановить, чтобы избежать подтопления из-за непогоды. В то же время вестибюль 2 станции "Героев Днепра" продолжает работать в обычном режиме.
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О возобновлении работы станции в обычном режиме сообщат дополнительно,
– говорится в сообщении.
Станцию метро "Героев Днепра" затопило: смотрите видео
Непогода в Киеве: главное
- Киев 29 августа накрыла мощная непогода. Ливень затопил улицы столицы.
- Синоптики уже объявили в городе желтый уровень опасности.
- В эпицентре непогоды оказалась улица Жилянская. На проезжей части там фактически образовался гейзер. На проспекте Победы непогода повалила деревья, это осложнило движение.
- Спасатели рекомендуют людям провести вечер дома. Кроме того, во время грозы киевлян просят закрывать окна.
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Непогода в Киеве 29 августа / Фото Ольги Консевич
Публикация Kyiv Metro Alerts:
Внимание!
Во избежание подтопления из-за непогоды первый вестибюль станции Героев Днепра закрыт на вход и выход.
О возобновлении работы станции в обычном режиме будет сообщено дополнительно.