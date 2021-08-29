Из-за непогоды частично закрыли станцию метро "Героев Днепра"

29 августа 2021 , 18:57
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телеграм Kyiv Metro Alerts

В Киеве из-за мощной грозы 29 августа пришлось закрыть первый вестибюль станции Героев Днепра. Синоптики уже предупредили, что непогода не утихнет до конца суток.

Работу первого вестибюля пришлось остановить, чтобы избежать подтопления из-за непогоды. В то же время вестибюль 2 станции "Героев Днепра" продолжает работать в обычном режиме.

Заметьте Гроза разгулялась: из-за непогоды на Херсонщине деревья завалили 4 километра дороги

О возобновлении работы станции в обычном режиме сообщат дополнительно,
– говорится в сообщении.

Станцию метро "Героев Днепра" затопило: смотрите видео

Непогода в Киеве: главное

  • Киев 29 августа накрыла мощная непогода. Ливень затопил улицы столицы.
  • Синоптики уже объявили в городе желтый уровень опасности.
  • В эпицентре непогоды оказалась улица Жилянская. На проезжей части там фактически образовался гейзер. На проспекте Победы непогода повалила деревья, это осложнило движение.
  • Спасатели рекомендуют людям провести вечер дома. Кроме того, во время грозы киевлян просят закрывать окна.

Непогода в Киеве: смотрите видео


Непогода в Киеве 29 августа / Фото Ольги Консевич

Заметьте! Синоптики сообщили, что 30 августа в Киеве пройдет непогода. В столице будут дожди и днем, и ночью. В то же время в городе будет тепло. Средняя температура составит +25... +27 градусов.

Публикация Kyiv Metro Alerts:

Внимание!
Во избежание подтопления из-за непогоды первый вестибюль станции Героев Днепра закрыт на вход и выход.
О возобновлении работы станции в обычном режиме будет сообщено дополнительно.

Автор: Мар'яна Бекало