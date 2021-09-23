Ячейка "Партии политики Путина" беспрепятственно работает в Киеве
Источник:ТСН
На восьмом году российско-украинской войны в Киеве до сих пор работает ячейка пророссийской "Партии политики Путина". Более того, эта политсила является зарегистрированной в Минюсте и имеет почти 200 филиалов в Украине.
Логово фанатов "русского мира" расположилось в бывшем доме быта на Борщаговке – на улице Гната Юры, 9. Показательно, что совсем рядом – прокуратура Святошинского района. Впрочем, о своих соседях там не знают ничего, а тем временем каждый день в офис партии приходит какой-то молодой человек.
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В этом здании разместили киевскую ячейку "Партии политики Путина" / Скриншот видео
"Обитель зла": история
Известно, что скандальную партию основал бывший парламентарий Алексей Ременюк. Он владеет недвижимостью в Киеве, однако найти его по месту регистрации журналисты не смогли.
"Партию политики Путина" он создал еще перед выборами 2006 года на основе пророссийской организации "Русь единая". Политсила набрала 0,012% голосов и после завершения голосования вернулась к старому наименованию. Но ее дочерние ответвления – нет.
Каждое утро в офис политсилы приходит неизвестный молодой человек / Скриншот видео
Скандальную партию основал экс-нардеп Алексей Ременюк / Скриншот видео
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Путинские адепты расползлись по всей Украине
Сейчас в Украине действует примерно 20 ячеек упомянутой партии, а также целая разветвленная система отдельных структур. Всего их – 700. Все они ассоциируют себя с "Русью единой", однако 180 носят название "Партия политики Путина".
Так "Партию политики Путина" рекламировали перед выборами 2006 года / Скриншот видео
Минюст в курсе
В Министерстве юстиции Украины отметили, что знают о вражеской партии и даже начали борьбу с ней. В частности, там хотят добиться ее ликвидации в суде из-за разногласий в названиях. Первое заседание по делу назначили на конец ноября, однако такие дела могут рассматриваться годами.
Смотрите сюжет о беспрепятственной работе "Партии политики Путина" в Киеве / видео ТСН:
Демарш с Мураевым на Майдане
- В начале сентября на фасаде Дома профсоюзов, на Майдане Независимости, появился огромный баннер с пророссийским политиком Евгением Мураевым и надписью "Здесь наша земля".
- Ситуация вызвала большую огласку среди украинцев и киевлян, в частности, возмутила.
- Впоследствии в Киевском горсовете оправдали скандал досадной ошибкой. Там заявили, что вместо рекламы Мураева должны были повесить плакат с социальной рекламой.