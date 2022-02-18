КГГА проведет полную эвакуацию киевлян в случае боевых действий в столице
Источник:"Общественное радио"
Если Россия решится на вторжение и боевые действия дойдут до Киева, в столице проведут полную эвакуацию населения. Ранее создали соответствующие планы.
В таком случае в городе останутся только работники критической инфраструктуры и ВСУ. Об этом заявил директор Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук.
Кстати В КГГА рассказали, как в случае чрезвычайной ситуации будет работать транспорт Киева
В случае боевых действий будет проведена эвакуация,
– сказал Ткачук.
Как будет работать транспорт
Чиновник объяснил, что для обеспечения работы объектов критической инфраструктуры будут работать все подразделения Киевпасстранса, то есть и наземный транспорт, и подземный.
При нападении метро будет работать около 6 часов:
- 3 часа утром,
- 3 – вечером.
В остальное время подземка будет служить укрытием.Обратите внимание! Ранее в Киеве был создан план эвакуации на случай нападения. Он предполагает расположение сборных пунктов, транспорта и места размещения населения.
До Киева не дойдут
Министр обороны Алексей Резников считает маловероятным захват Киева. По его словам, до Киева еще нужно дойти. В случае нападения России система обороны даст отпор еще по дороге в Киев
"Я уже не говорю о возможности 4-х миллионного Киева себя защищать", – подчеркнул Резников.
Мэр Киева Виталий Кличко ранее рассказывал, что в Киеве была создана целевая программа управления территориальной обороной "Защитник Киева". В январе на ее реализацию было выделено 110 миллионов гривен. Также Кличко попросил представителей украинского и иностранного бизнеса помочь критической инфраструктуре столицы во время возможной военной угрозы.
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