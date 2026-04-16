Как будто апокалипсис: Киев затянуло черным дымом после атаки

Утро 16 апреля в Киеве после массированной российской атаки встретило жителей густым дымом, который затянул часть города и скрыл небо. Дым стал следствием масштабных пожаров, возникших после ночных и утренних ударов ракетами и дронами по столице.

В городе зафиксированы погибшие, десятки пострадавших и серьезные разрушения жилой и городской инфраструктуры. Видео повреждений и дыма публикуют местные телеграмм-каналы.

Почему столица – в дыму?

Киев утром затянуло густым черным дымом после масштабных пожаров, вызванных российской атакой. В районе станции метро "Почайна" жители наблюдали плотную дымовую завесу, из-за которой почти не было видно неба.

Причиной задымления стали многочисленные попадания и падения обломков после ночной и утренней комбинированной атаки, во время которой Россия применила ракеты и ударные дроны. По последним данным, в результате обстрела в Киеве погибли по меньшей мере 4 человека, среди них есть ребенок. Еще около 48 жителей получили ранения, часть из них госпитализированы.

Наибольшим разрушениям подвергся Подольский район, где под завалами жилых домов обнаружили погибших, а также повреждены фасады жилых домов, гостиниц и прилегающей инфраструктуры. В одном из случаев разрушен одноэтажный дом, из-под завалов которого спасли людей, среди них ребенка.

В Оболонском районе загорелись автомобили и повреждены складские и коммерческие объекты, там также есть погибшие и пострадавшие среди гражданских, медиков и правоохранителей. В Деснянском районе зафиксирован пожар в жилом доме, а в Шевченковском – попадание возле жилой застройки и детской площадки, без пострадавших.

Утром город также подвергся повторной атаке – в одном из случаев дрон попал в многоэтажку в Подольском районе. Из-за последствий обстрела в Киеве частично изменено движение общественного транспорта. На местах работают спасатели, продолжается ликвидация пожаров и разбор завалов.

Какие еще города пострадали в результате вражеского обстрела?