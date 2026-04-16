Как будто апокалипсис: Киев затянуло черным дымом после атаки
- 16 апреля в Киеве после российской атаки возникли масштабные пожары, которые вызвали густой дым.
- Больше всего пострадали Подольский и Оболонский районы, где повреждены жилые дома, коммерческие объекты и транспортная инфраструктура, продолжается ликвидация последствий.
Утро 16 апреля в Киеве после массированной российской атаки встретило жителей густым дымом, который затянул часть города и скрыл небо. Дым стал следствием масштабных пожаров, возникших после ночных и утренних ударов ракетами и дронами по столице.
В городе зафиксированы погибшие, десятки пострадавших и серьезные разрушения жилой и городской инфраструктуры. Видео повреждений и дыма публикуют местные телеграмм-каналы.
Почему столица – в дыму?
Киев утром затянуло густым черным дымом после масштабных пожаров, вызванных российской атакой. В районе станции метро "Почайна" жители наблюдали плотную дымовую завесу, из-за которой почти не было видно неба.
Причиной задымления стали многочисленные попадания и падения обломков после ночной и утренней комбинированной атаки, во время которой Россия применила ракеты и ударные дроны. По последним данным, в результате обстрела в Киеве погибли по меньшей мере 4 человека, среди них есть ребенок. Еще около 48 жителей получили ранения, часть из них госпитализированы.
Наибольшим разрушениям подвергся Подольский район, где под завалами жилых домов обнаружили погибших, а также повреждены фасады жилых домов, гостиниц и прилегающей инфраструктуры. В одном из случаев разрушен одноэтажный дом, из-под завалов которого спасли людей, среди них ребенка.
В Оболонском районе загорелись автомобили и повреждены складские и коммерческие объекты, там также есть погибшие и пострадавшие среди гражданских, медиков и правоохранителей. В Деснянском районе зафиксирован пожар в жилом доме, а в Шевченковском – попадание возле жилой застройки и детской площадки, без пострадавших.
Утром город также подвергся повторной атаке – в одном из случаев дрон попал в многоэтажку в Подольском районе. Из-за последствий обстрела в Киеве частично изменено движение общественного транспорта. На местах работают спасатели, продолжается ликвидация пожаров и разбор завалов.
Какие еще города пострадали в результате вражеского обстрела?
Враг массированно атаковал Одессу. Город пережил несколько волн смешанных ракетно-дронных ударов. 8 человек погибли, по меньшей мере 12 пострадали. В городе повреждены объекты портовой, критической и жилой инфраструктуры. В частности, по меньшей мере в трех многоэтажках разрушены фасадные стены и остекление, получило повреждения общежитие и прилегающие здания. В результате обстрелов на отдельных объектах инфраструктуры произошли пожары.
В Харькове в результате взрыва загорелся легковой автомобиль. Предварительно без пострадавших. В Немышлянском районе попадание в проезжую часть привело к повреждению остекления окон 5 частных домов и газовой сети. За медицинской помощью обратились 2 человека. На местах работали спасатели, медики и правоохранители.
В Днепре из-за ночной вражеской атаки 2 человека погибли, 27 получили ранения. 14 пострадавших находятся в больнице. 5 из них в тяжелом состоянии.
В общем, за сутки с 15 по 16 апреля Россия осуществила две волны комбинированных атак по территории Украины с применением ракет и беспилотников. Силами ПВО, авиации, подразделений РЭБ и мобильных огневых групп сбито или подавлено 667 воздушных целей, среди них 31 ракета и 636 БпЛА. Противник выпустил 703 воздушные цели, часть из которых достигла 26 локаций, еще на 25 зафиксировано падение обломков.