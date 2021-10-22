Киев – на пороге красной зоны: в КГГА рассказали, кого будут пускать в транспорт
Источник:"Украина 24"
После того, как Киев перейдет в красную карантинную зону, общественный транспорт продолжит работать в обычном режиме. Впрочем, будут пускать в него не всех пассажиров.
Такое предупреждение озвучил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. Он акцентировал, что преимущества получат горожане, которые позаботились о защите своего здоровья.
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Вакцинированные – в приоритете
Поворозник отметил, что столица уже активно готовится к усилению карантина. Но привитые люди будут ощущать ограничения значительно меньше.
Транспортом смогут пользоваться исключительно вакцинированные люди, те у кого есть свежий ПЦР-тест, или антиген,
– объяснил чиновник.
Или вакцинация, или изоляция
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что перевод столицы в красную зону карантина – неотвратимое. Однако у киевлян еще есть шанс избежать тотального локдауна. Это – вакцинация.
Сейчас 98% госпитализированных горожан с коронавирусом – невакцинированные. Кроме того, 99% тех, кто умирает от болезни, тоже проигнорировали призыв защитить себя и своих близких.
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Поездки между областями – только с тестом или сертификатом
- По всей Украине с 21 октября начали действовать новые правила перевозок между областями. Теперь пассажиры поездов, самолетов и автобусов обязаны иметь сертификат о вакцинации или результат ПЦР-теста.
- В первый день таких ограничений на вокзалах Киева наблюдался ажиотаж в пунктах экспресс-тестов и прививок.
- В то же время, не обошлось без конфликтов между пассажирами и проводниками, водителями и полицией.