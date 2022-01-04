В Киеве автомобиль патрульных загорелся во время движения

В Печерском районе Киева 4 января загорелся служебный автомобиль патрульной полиции. Инцидент произошел прямо во время движения.

Детали инцидента с патрульными

Возгорание возникло около 11 часов утра. Очевидцы рассказали, что из-под капота машины пошел дым.

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Только что на Печерске прямо во время движения из-под капота патрульного авто повалил дым,

– говорится в сообщении.

Огонь помогли потушить неравнодушные люди. Для этого использовали огнетушители.

В Киеве загорелось авто патрульных: смотрите видео

В Гидропарке загорелся яхт-клуб

Утром в тот же день серьезный пожар случился в столичном Гидропарке. Огонь охватил помещение яхт-клуба "Фрегат" со стороны реки Десенки.

Пламя довольно быстро охватило здание. На какую именно площадь распространился пожар – пока неизвестно. Дым и огонь от возгорания видны в нескольких километрах от эпицентра.

Пожар ликвидировали спасатели, а его причину будут устанавливать правоохранители.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

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Только что на Печерске прямо во время движения из-под капота патрульного авто повалил дым. К счастью, с помощью огнетушителей и неравнодушных людей удалось избежать пожара.