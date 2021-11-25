В Киеве "герои парковки" зажали скорую почти на пол часа
Источник:"Киев оперативный"
Чрезвычайное, но вполне присущее для Киева событие произошло вечером 24 ноября. Медики скорой приехали в один из домов для оказания помощи местному жителю, однако выехать в больницу долгое время не могли.
Когда врачи вышли из подъезда вместе с больным, который нуждался в срочной госпитализации, им открылась крайне возмутительная картина. Сразу двое водителей успели заблокировать скорой выезд.
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Пока неадекватные автовладельцы появились на месте происшествия, прошло по меньшей мере пол часа.
Полицейские ничего не сделали
- Видео с автомобилями наглых нарушителей правил дорожного движения сняли очевидцы и родственники больного.
- Авторы записи отметили, что владельцев машин искали почти 30 минут.
- Только после этого больного смогли транспортировать в больницу.
К счастью, инцидент не закончился трагедией. Возмутительное видео с машинами злоумышленников выложили в соцсети.
В комментариях к записи пользователи отметили, что на место происшествия надо было вызвать полицейских и эвакуатор. Однако правоохранители в подобных случаях постоянно утверждают, что не могут наказывать нарушителей правил за неадекватную парковку во дворах. Не имеют полномочий эвакуировать наглых автовладельцев вне дороги и в инспекции по парковке.
Смотрите видео с машинами неадекватных киевлян, которые перекрыли выезд скорой: