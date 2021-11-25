Когда врачи вышли из подъезда вместе с больным, который нуждался в срочной госпитализации, им открылась крайне возмутительная картина. Сразу двое водителей успели заблокировать скорой выезд.

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Пока неадекватные автовладельцы появились на месте происшествия, прошло по меньшей мере пол часа.

Полицейские ничего не сделали

Видео с автомобилями наглых нарушителей правил дорожного движения сняли очевидцы и родственники больного.

Авторы записи отметили, что владельцев машин искали почти 30 минут.

Только после этого больного смогли транспортировать в больницу.

К счастью, инцидент не закончился трагедией. Возмутительное видео с машинами злоумышленников выложили в соцсети.

В комментариях к записи пользователи отметили, что на место происшествия надо было вызвать полицейских и эвакуатор. Однако правоохранители в подобных случаях постоянно утверждают, что не могут наказывать нарушителей правил за неадекватную парковку во дворах. Не имеют полномочий эвакуировать наглых автовладельцев вне дороги и в инспекции по парковке.

Смотрите видео с машинами неадекватных киевлян, которые перекрыли выезд скорой: