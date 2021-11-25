Коли лікарі вийшли з під'їзду разом із хворим, який потребував термінової госпіталізації, то побачили вкрай обурливу картину. Відразу двоє водіїв встигли заблокувати швидкій виїзд.

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Доки неадекватні автовласники з'явилися на місці події, пройшло щонайменше пів години.

Поліцейські б нічого не вдіяли

Відео з автівками нахабних порушників правил дорожнього руху зняли очевидці та родичі хворого.

Автори запису зазначили, що власників машин шукали майже 30 хвилин.

Лише після цього хворого змогли транспортувати до лікарні.

На щастя, інцидент не закінчився трагедією. Обурливе відео з машинами зловмисників виклали в соцмережі.

Зверніть увагу! У коментарях до допису користувачі зазначили, що на місце події треба було викликати поліцейських та евакуатор. Однак правоохоронці у подібних випадках постійно стверджують, що не можуть карати порушників правил за неадекватне паркування у дворах. Не мають повноважень евакуйовувати нахабних автовласників поза дорогою й в інспекції з паркування.

Дивіться відео з машинами неадекватних киян, які перекрили виїзд швидкій: