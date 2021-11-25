Коли лікарі вийшли з під'їзду разом із хворим, який потребував термінової госпіталізації, то побачили вкрай обурливу картину. Відразу двоє водіїв встигли заблокувати швидкій виїзд.
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Доки неадекватні автовласники з'явилися на місці події, пройшло щонайменше пів години.
Поліцейські б нічого не вдіяли
- Відео з автівками нахабних порушників правил дорожнього руху зняли очевидці та родичі хворого.
- Автори запису зазначили, що власників машин шукали майже 30 хвилин.
- Лише після цього хворого змогли транспортувати до лікарні.
На щастя, інцидент не закінчився трагедією. Обурливе відео з машинами зловмисників виклали в соцмережі.
Дивіться відео з машинами неадекватних киян, які перекрили виїзд швидкій: