Коли лікарі вийшли з під'їзду разом із хворим, який потребував термінової госпіталізації, то побачили вкрай обурливу картину. Відразу двоє водіїв встигли заблокувати швидкій виїзд.

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Доки неадекватні автовласники з'явилися на місці події, пройшло щонайменше пів години.

Поліцейські б нічого не вдіяли

  • Відео з автівками нахабних порушників правил дорожнього руху зняли очевидці та родичі хворого.
  • Автори запису зазначили, що власників машин шукали майже 30 хвилин.
  • Лише після цього хворого змогли транспортувати до лікарні.

На щастя, інцидент не закінчився трагедією. Обурливе відео з машинами зловмисників виклали в соцмережі.

Дивіться відео з машинами неадекватних киян, які перекрили виїзд швидкій: