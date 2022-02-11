В Киеве экскаватор насадил на ковш Mitsubishi

Достаточно необычная авария произошла днем 11 февраля на Братиславской улице в Киеве. Экскаватор JCB врезался в Mitsubishi Lancer. В результате ДТП, по предварительным данным, никто не пострадал.

"Изюминкой" ДТП стало то, что столкнулся спецтранспорт с легковушкой на полосе для общественного транспорта. В результате аварии фактически остановилось движение в направлении метро "Черниговская", а также на съездах на Броварской проспект.

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Сейчас на месте происшествия работают патрульные, которые пытаются разобраться, кто из водителей нарушил ПДД.

Ковш разнес бампер

Mitsubishi придется достаточно серьезно ремонтировать / Фото "Вартові.Еспресо"

По словам очевидцев происшествия, два "маршрутных транспорта" столкнулись между собой около 15:00.

По предварительным данным, водитель экскаватора JCB не среагировал на остановку Mitsubishi и не успел остановиться до столкновения.

В результате удара экскаватор фактически насадил легковушку на ковш.

У Lancer в нескольких местах пробило бампер, а также вырвало фару.

Ни одна из конструкций экскаватора никоим образом не пострадала.

Громкое ДТП с кортежем олигарха Ярославского

9 февраля на трассе Киев – Харьков – Довжанский произошла авария, которую можно назвать самой громкой за эту неделю. Автомобиль из кортежа бизнесмена Ярославского насмерть сбил мужчину. Сам олигарх говорит, что во время ДТП он спал, а об аварии узнал утром 10 февраля. Однако при этом президент "Металлиста" внезапно вылетел в Лондон.

В компании Ярославского утверждали, что за рулем был их водитель, который пришел в полицию и признался во всем. Впрочем, впоследствии выяснилось, что на самом деле к моменту аварии он находился совсем в другом месте. Из-за фальсификации дела министр внутренних дел Денис Монастырский уволил главу полиции Харьковщины Станислава Перлина.

По данным журналистов, Ярославский часто ездит за рулем сам, а за несколько часов до аварии якобы был нетрезв.