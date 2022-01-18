В Киеве "заминировали" школы и Апелляционный суд
Источник:24 канал
В Киеве злоумышленники снова сообщили о якобы массовых "минированиях". Во вторник, 18 января, объектом их атак стали школы почти во всех районах Киева и Апелляционный суд.
Правоохранители и другие профильные службы уже начали все необходимые проверки. Для безопасности людей эвакуировали.
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Решили напугать весь город
Чтобы поднять панику, "минеры" заверили, что заложили взрывчатку в школах по всей столице. Однако спасатели, взрывотехники и полицейские отреагировали на это слаженной работой.
Нам поступала информация утром о минировании примерно 40 школ по всему Киеву. То есть там почти в каждом районе выборочно, по одной школе. Сейчас следователи отрабатывают всю эту информацию. Пока, к счастью, плохих новостей не имеем. Где нужно, проводится эвакуация. Работа всех профильных служб продолжается,
– сообщили 24 каналу в отделе коммуникации полиции Киева.
Эвакуация учеников в одной из школ на Троещине / Фото с телеграм-канала TROESCHINA
Суд прекратил работу
Также сообщение о прекращении работы появилось на официальном сайте Киевского апелляционного суда. Учреждение также получило предупреждение о якобы "минировании", из-за чего было вынуждено эвакуировать всех сотрудников. На месте начали проверку правоохранительные органы.
"Веселье" продолжается по всей Украине
- Псевдоминеры 17 января сообщили о якобы угрозе взрыва в технологическом колледже Львовской политехники. Всех людей из помещений эвакуировали, но, к счастью, никаких подозрительных предметов полиция не нашла.
- А в Черкассах детей были вынуждены перевести на дистанционное обучение. Ведь сообщения о "минировании" поступали правоохранителям четыре дня подряд.
- Тем временем в Киеве 17 января заминировали сразу две станции метро – "Позняки" и пересадочную "Театральную".