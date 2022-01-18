В Киеве "заминировали" школы и Апелляционный суд

В Киеве злоумышленники снова сообщили о якобы массовых "минированиях". Во вторник, 18 января, объектом их атак стали школы почти во всех районах Киева и Апелляционный суд.

Правоохранители и другие профильные службы уже начали все необходимые проверки. Для безопасности людей эвакуировали.

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Решили напугать весь город

Чтобы поднять панику, "минеры" заверили, что заложили взрывчатку в школах по всей столице. Однако спасатели, взрывотехники и полицейские отреагировали на это слаженной работой.

Нам поступала информация утром о минировании примерно 40 школ по всему Киеву. То есть там почти в каждом районе выборочно, по одной школе. Сейчас следователи отрабатывают всю эту информацию. Пока, к счастью, плохих новостей не имеем. Где нужно, проводится эвакуация. Работа всех профильных служб продолжается,

– сообщили 24 каналу в отделе коммуникации полиции Киева.

Эвакуация учеников в одной из школ на Троещине / Фото с телеграм-канала TROESCHINA

Суд прекратил работу

Также сообщение о прекращении работы появилось на официальном сайте Киевского апелляционного суда. Учреждение также получило предупреждение о якобы "минировании", из-за чего было вынуждено эвакуировать всех сотрудников. На месте начали проверку правоохранительные органы.

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