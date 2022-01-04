В Киеве отменят ряд рейсов городской электрички: какие именно и когда
Источник:Киевпастранс
В Киеве 4 и 5 января отменят несколько рейсов городской электрички. Такие изменения в "Киевпастрансе" объясняют техническими причинами.
В "Киевпастрансе" просят у пассажиров прощения за временные неудобства. Речь идет об отмене нескольких рейсов вечером 4 января и утром 5 января.
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Какие рейсы электрички будут отменены
Вечер 4 января не будут курсировать:
- №7416,
- 7423,
- 7424,
- 7431.
Утро 5 января не будут курсировать:
- №7307,
- 7308,
- 7315,
- 7316.
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Текст публикации "Киевпастранса":
Внимание! 4 и 5 января 2022 года отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички: 04.01.22(вечер) №7416,7423,7424,7431
05.01.22(утро) №7307,7308,7315,7316