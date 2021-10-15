В Киеве пьяный водитель грузовика сбил пешеходов и устроил гонки с полицией: ужасное видео
Источник:dtp.kiev.ua
Ужасная авария произошла на проспекте Степана Бандеры в Киеве вечером 15 октября. Водитель грузовика съезжал в направлении Набережно-Рыбальской улицы и переехал двух пешеходов.
После совершения ДТП злоумышленник даже не думал останавливаться. Он начал убегать с места аварии и смог проехать почти 10 километров.
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Патрульные, которых вызвали очевидцы инцидента, решили ввести в столице оперативный план "Перехват".
Задержали возле метро "Днепр"
- По предварительным данным водитель грузовика управлял машиной в нетрезвом состоянии.
- Какие именно травмы получили в результате ДТП пешеходы, пока неизвестно. Впрочем, очевидцы инцидента говорят, что повреждения очень серьезные.
- На месте происшествия работали следователи и медики скорой. Врачи госпитализировали травмированных пешеходов.
Момент аварии сняли на видео другие участники дорожного движения. Судя по записи, мужчина двигался по полосе для общественного транспорта и должен был поворачивать на Набережно-Рыбальскую, но он почти пропустил поворот. В последний момент водитель все же вырулил на нужную ему дорогу, однако снес при этом двух пешеходов, которые переходили дорогу в предназначенном для этого месте.
Смотрите видео ужасного наезда грузовика на пешеходов на проспекте Степана Бандеры:
Поиски злоумышленника довольно быстро увенчались успехом. На Набережном шоссе несколько экипажей патрульных остановили водителя и задержали его.
Как именно квалифицировали производство, фигурантом которого является мужчина, пока неизвестно.
Смотрите видео с места задержания нетрезвого водителя грузовика в Киеве: