В Киеве подросток обещал воевать против ВСУ и позировал с Лениным: его заставили извиниться
Источник:телеграм "Катарсис"
Подросток из Киева, подписанный в соцсетях как Егор Антонюк, оконфузился скандальными заявлениями против Украины и ее защитников. После резонанса он неожиданно записал видео с извинениями и раскаянием.
На своих страницах в соцсетях, учитывая запрещенную в Украине "Вконтакте", Антонюк активно делился фотографиями с "георгиевской лентой" и бюстами тирана-украинофоба Владимира Ленина. Кроме того он называл родную страну "неудачным проектом" Запада.
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Юный фанат "русского мира" расширял нарративы Кремля
Показательно, что парень упорно отстаивал необходимость введения в Украине второго государственного языка (русского), федерализации, вступления в Таможенный союз и тому подобное. Более того, Революцию Достоинства малолетний пропагандист назвал "госпереворотом", а войну на Донбассе "гражданской". По мнению Антонюка, Россия якобы ни на кого не нападала, а в конфликте на востоке виноваты "бандеровские св*лочи".
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Мечтал вступить в ряды российских наемников
В комментариях под своими заметками парень также признавался, что мечтает о захвате Авдеевки, в которой он раньше жил, российскими террористами. В Украине, по его словам, "Бандеры, заставляют говорить на украинском, а за пророссийские взгляды побьют и заставят извиняться", отмечает телеграмм "Националист-одиночка".
Также Парень грозно писал, что через год ему исполнится 18 и он поедет воевать на Донбасс против ВСУ.
Переобулся в полете и извинился
В конце концов несовершеннолетний сторонник оккупантов резко изменил свое мнение и записал видео с извинениями перед украинскими патриотами и военными. В конце ролика он пообещал больше не повторять своих ошибок. Предположительно, подростка заставила сделать это профилактическая беседа с неравнодушными украинцами.
Юный фальшивомонетчик
Кроме российской пропаганды, Антонюк щеголял на своем ютуб-канале видео, где учил печатать фальшивые деньги. Кроме того, парень рассказывал, что интересуется химией и физикой. После скандала, спровоцированного его высказываниями, он удалил сомнительные ролики из сети.
Судебная война скандальной блогерши против офицера ВСУ
- Тиктокерша Таисия Онацкая (di.rubens) подала иск против полковника Анатолия Штефана (Штирлица).
- Ей не понравилась критика защитником ролика, в котором девушка на аллее Героев Небесной Сотни выбирает Россию вместо Украины как любимую страну.
- В частности, блогер требует от воина извинений и опровержений, а также хочет добиться восстановления рекламного сотрудничества с брендами, которые после скандала прекратили его.
- Со своей стороны Штефан подал встречный иск о компенсации 300 тысяч гривен за моральный ущерб. Средства должны распределиться так: 100 000 гривен – для главного военного госпиталя Минобороны, 100 000 гривен – в благотворительный фонд "Вернись живым", 99 999 гривен – в благотворительный фонд "Таблеточки" и 1 гривна – истцу, то есть себе.