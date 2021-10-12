В Киеве появилась уникальная картина 1000 художников, которая попадет в Книгу рекордов Гиннеса
Источник:телеграм-канал "Сегодня"
В Киеве появился новый арт-объект, который уже попал в Книгу рекордов Украины и ожидает на вхождение в Книгу рекордов Гиннеса.
Речь идет о единственной в мире картине 1000 создателей. Ее рисовали под открытым небом на Майдане Незалежности.
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Картина получила символическое название "Украина" / Скриншот из видео
Случайные художники
К яркой инициативе присоединились рядовые украинцы абсолютно разных возраста и профессий. Полотно получило довольно символическое название, связанное с каждым из тех, кто его писал, – "Украина".
К созданию инсталляции присоединились 1000 украинцев разных возрастов и профессий / Скриншот из видео
Полная импровизация
На видео видно, что желающие стать безымянным художником могли подойти к картине и сделать на ней лишь один мазок любой краской, которую выберут. В конце полотно превратилось в абстрактную композицию из ярких пятен и фигур.
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