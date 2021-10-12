Йдеться про єдину в світі картину 1000 творців. Її малювали просто неба на Майдані Незалежності.

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Картина отримала символічну назву "Україна" / Скриншот відео

Випадкові художники

До яскравої ініціативи долучилися пересічні українці абсолютно різних віку та професій. Полотно отримало доволі символічну назву, пов'язану із кожним з тих, хто його писав, – "Україна".



До створення інсталяції долучилися 1000 українців різних віку та професій / Скриншот відео

Повна імпровізація

На відео видно, що охочі стати безіменним художником могли підійти до картини і зробити на ній лише один мазок будь-якою фарбою, яку оберуть. В кінці полотно перетворилося на абстрактну композицію з яскравих плям та фігур.

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Київ мистецький: столицю відтворять у пісні

У міжнародному проєкті "Звуки й голоси європейських столиць" Київ представлять автентичним кліпом. У ньому столиця України "звучатиме" голосом солістки гурту Go_A Катерини Павленко.