Речь идет о единственной в мире картине 1000 создателей. Ее рисовали под открытым небом на Майдане Незалежности.

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Картина получила символическое название "Украина" / Скриншот из видео

Случайные художники

К яркой инициативе присоединились рядовые украинцы абсолютно разных возраста и профессий. Полотно получило довольно символическое название, связанное с каждым из тех, кто его писал, – "Украина".



К созданию инсталляции присоединились 1000 украинцев разных возрастов и профессий / Скриншот из видео

Полная импровизация

На видео видно, что желающие стать безымянным художником могли подойти к картине и сделать на ней лишь один мазок любой краской, которую выберут. В конце полотно превратилось в абстрактную композицию из ярких пятен и фигур.

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В международном проекте "Звуки и голоса европейских столиц" Киев представят аутентичным клипом. В нем столица Украины "будет звучать" голосом солистки группы Go_A Екатерины Павленко.