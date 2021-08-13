Такой магазин работает в Соломенском районе. Его владелец объяснил, что на самом деле никаких мухоморов и других грибов он не продает – это лишь маркетинговый ход.

К теме Рада запретила продажу электронных сигарет детям

Такой вывеской заманивают покупателей

В магазине продают только электронные сигареты. По мнению владельца бизнеса, такая вывеска "работает", ведь многие покупатели заходят и спрашивают о грибах, а им объясняют, что их не продают и якобы такие люди потом покупают электронные сигареты.

В Киеве появился магазин с вывеской "Электронные сигареты и грибы": видео

В Украине хотят запретить курение вейпов в общественных местах

В Верховной Раде законопроект приняли в первом чтении. Изменения в закон о влиянии табака и электронных сигарет поддержали 339 народных депутатов.

Согласно законопроекту, 30% площади пачек изделий для электронных сигарет должны занимать медицинские предупреждения. Также говорится о запрете рекламного преподавания в местах продажи.