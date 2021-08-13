Такий магазин працює у Солом'янського району. Його власник пояснив, що насправді ніяких мухоморів та інших грибів він не продає – це лише маркетинговий хід.

До теми Рада заборонила продаж електронних сигарет дітям

Такою вивіскою заманюють покупців

У магазині продають лише електронні сигарети. На думку власника бізнесу, така вивіска "працює", адже чимало покупців заходять й питають про гриби, а їм пояснюють, що їх не продають й нібито такі люди потім купують електронні сигарети.

У Києві з’явився магазин із вивіскою "Електронні сигарети та гриби": відео

В Україні хочуть заборонити куріння вейпів у громадських місцях

У Верховній Раді законопроєкт ухвалили у першому читанні. Зміни до закону про вплив тютюну й електронних сигарет підтримали 339 народних депутатів.

Згідно з законопроєктом, 30% площі пачок виробів для електронних сигарет мають займати медичні попередження. Також мовиться про заборону рекламного викладання у місцях продажу.