В Киеве поймали пьяного водителя бензовоза KLO

Нетрезвый водитель с цистерной горючего двигался по Киеву с нарушением правил дорожного движения. Мужчина создавал аварийные ситуации, чем едва не спровоцировал ДТП.

Как рассказали в патрульной полиции, инспекторы увидели водителя-нарушителя на днях на улице Академика Заболотного в Голосеевском районе Киева. Водитель бензовоза сети автозаправок KLO нарушил правила непосредственно перед инспекторами.

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Увидев грузовик, который совершает непонятные маневры, полицейские решили остановить водителя.

Могут лишить прав на год

Водитель перевозил топливо для заправки KLO / Фото патрульной полиции Киева

Водитель бензовоза остановил машину по требованию правоохранителей. Во время общения с нарушителем инспекторы заметили у мужчины явные признаки алкогольного опьянения.

Проходить освидетельствование на состояние опьянения водитель отказался, но от составления административного протокола его это не спасло.

Правоохранители зафиксировали факты нетрезвого управления и вынесли постановление о нарушении правил дорожной перевозки опасных грузов.

За совершение нарушения мужчина должен уплатить от 510 до 680 гривен штрафа. А вот дело о нетрезвом управлении будет рассматривать суд. Если служители Фемиды признают водителя виновным, его могут лишить прав на 1 год, а также оштрафовать на 17 тысяч гривен.

Последние пьяные ДТП на Киевщине

6 декабря в столице нетрезвый водитель спровоцировал небольшую аварию. Оказалось, что он ездит без прав 9 лет.

4 декабря под Киевом пьяный капитан полиции на огромной скорости влетел в ЗАЗ, который ждал зеленого сигнала светофора. В результате ДТП погибли мужчина и девушка.

Нетрезвый водитель разнес свою легковушку в парапет на Новоконстантиновской улице Киева.

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