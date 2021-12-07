В Киеве поймали пьяного водителя бензовоза KLO

7 декабря 2021 , 16:26
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Источник:

патрульная полиция Киева

Нетрезвый водитель с цистерной горючего двигался по Киеву с нарушением правил дорожного движения. Мужчина создавал аварийные ситуации, чем едва не спровоцировал ДТП.

Как рассказали в патрульной полиции, инспекторы увидели водителя-нарушителя на днях на улице Академика Заболотного в Голосеевском районе Киева. Водитель бензовоза сети автозаправок KLO нарушил правила непосредственно перед инспекторами.

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Увидев грузовик, который совершает непонятные маневры, полицейские решили остановить водителя.

Могут лишить прав на год

Водитель перевозил топливо для заправки KLO / Фото патрульной полиции Киева

  • Водитель бензовоза остановил машину по требованию правоохранителей. Во время общения с нарушителем инспекторы заметили у мужчины явные признаки алкогольного опьянения.
  • Проходить освидетельствование на состояние опьянения водитель отказался, но от составления административного протокола его это не спасло.
  • Правоохранители зафиксировали факты нетрезвого управления и вынесли постановление о нарушении правил дорожной перевозки опасных грузов.

За совершение нарушения мужчина должен уплатить от 510 до 680 гривен штрафа. А вот дело о нетрезвом управлении будет рассматривать суд. Если служители Фемиды признают водителя виновным, его могут лишить прав на 1 год, а также оштрафовать на 17 тысяч гривен.

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Автор: Олексій Чибісов