В Киеве проходит марш ко Дню защитников и защитниц: фото из столицы

По случаю Дня защитников и защитниц 14 октября в Киеве проходит Марш Наций. На акцию в центре столицы вышли сотни людей.

Началось чествование защитников и защитниц с вече, которое прошло вблизи Киевского университета имени Тараса Шевченко.

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Марш ко Дню защитников и защитниц в Киеве

В Киеве 14 октября проходит Марш Наций, посвященный Дню защитников и защитниц, который организовали представители партий "Свобода", "Национальный корпус", а также организации "Движение ветеранов Украины".

В парке имени Тараса Шевченко и на улице Владимирской возле университета Шевченко в обед собрались сотни людей. Среди них были и старики, и дети.

Участники марша принесли с собой флаги Украины и красно-черные флаги, а также флаги с символикой ряда националистических организаций. Также люди несут в руках портреты родных, погибших на войне на Донбассе.

Колонна двинулась по центральным улицам Киева. Участники марша пройдут от парка Шевченко через Бессарабскую площадь, улицу Крещатик до Майдана Независимости.

Кроме этого, этим же маршрутом планировал пройти и Марш славы УПА, который организовал "Правый сектор". Однако в итоге обе колонны, как пишет "Суспільне", объединились.

За соблюдением порядка на улицах Киева следят сотрудники полиции.

Марш ко Дню защитников и защитниц в Киеве: Фото "Суспільне", "Громадское"