В Киеве произошло смертельное ДТП: 41-летняя водительница скончалась в скорой

В столице, на Кольцевой дороге 29 января произошла смертельная авария. В ней пострадала 41-летняя водительница. Женщина скончалась в карете скорой помощи.

К полицейским сообщение о ДТП поступило вечером 29 января. Правоохранителей проинформировали об аварии со смертельным исходом на Кольцевой дороге.

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Смертельная авария в Киеве

По предварительной информации, женщина, управляя автомобилем Volkswagen двигалась по проезжей части Большой кольцевой дороги. Впоследствии она совершила разворот влево, выехала на встречное направление движения и столкнулась с автомобилем BMW. Он ехал прямо в пределах своей полосы.

В результате ДТП водительница получила телесные повреждения различной степени тяжести. Женщину забрала карета скорой помощи. Там она, к сожалению, и умерла.



В Киеве произошла смертельная авария / Фото Нацполиции

Полиция начала уголовное производство

Полицейские по данному факту начали уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и причины ДТП.



Следователи начали уголовное производство / Фото Нацполиции

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