Таким образом город готовится к возможным действиям в случае блокады. В КГГА заверили, что те киевляне, которые не покинули собственные дома, не будут один на один с ухудшением ситуации.

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В КГГА говорят, что пытаются удержать устойчивые цены

Городская власть говорит, что делает все в сотрудничестве с бизнесом, чтобы были открыты магазины и аптеки. Цены должны сохраниться на доступном уровне.

Город благодарен украинским и зарубежным партнерам, которые смогли в кратчайшие сроки обеспечить большие и маленькие магазины самыми необходимыми товарами и организовали их почти бесперебойную доставку,

– подчеркнули в КГГА.

В Киеве выплачивают зарплаты и пенсии, поэтому местных жителей очень просят при возможности рассчитаться за коммунальные услуги.

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