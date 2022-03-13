У такий спосіб місто готується до можливих дій у разі блокади. У КМДА запевнили, що ті кияни, які не залишили власні домівки, не будуть сам на сам з погіршенням ситуації.

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У КМДА кажуть, що намагаються втримати сталі ціни

Міська влада каже, що робить все у співпраці з бізнесом, аби були відкриті магазини та аптеки. Ціни мають зберегтись на доступному рівні.

Місто вдячне українським та закордонним партнерам, які змогли у найкоротший термін забезпечити великі та маленькі магазини найнеобхіднішими товарами і організували їх майже безперебійну доставку,

– наголосили в КМДА.

У Києві виплачують зарплати і пенсії, тому місцевих жителів дуже просять при можливості розрахуватись за комунальні послуги.

Дивіться звернення президента Зеленського від 13 березня: