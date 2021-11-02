Как утверждают очевидцы, ежика повалили неизвестные ночью. Злоумышленники вырвали импровизированный деревянный постамент вместе с самим героем мультика.

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Кто именно совершил акт вандализма – неизвестно.

Через несколько дней должны вернуть на место



Здесь стоял Ежик в тумане / Фото "Типичный Киев"

Памятник ежику, установленный на перекрестке Рейтарской улицы и Георгиевского переулка, в очередной раз поломали.

Самого легендарного мультипликационного героя сбили с постамента, а бревно, на котором стоял ежик, вырвали из тротуарной плитки.

Коммунальщики собрали остатки памятника и отправили его на реставрацию.

Скорее всего, через несколько дней один из любимых памятников киевлян вернется на свое место. По крайней мере раньше, когда злоумышленники повреждали Ежика в тумане, специалисты тратили на реставрацию до 4 дней.

В комментариях к записям об инциденте в соцсетях киевляне отметили, что злоумышленников нужно наказать. Впрочем, неизвестно, обращался ли кто-то в полицию по поводу вандализма.