Как утверждают очевидцы, ежика повалили неизвестные ночью. Злоумышленники вырвали импровизированный деревянный постамент вместе с самим героем мультика.
Смотрите также Киевский ресторан Nebos дерзко продолжил работать без масок и сертификатов
Кто именно совершил акт вандализма – неизвестно.
Через несколько дней должны вернуть на место
Здесь стоял Ежик в тумане / Фото "Типичный Киев"
- Памятник ежику, установленный на перекрестке Рейтарской улицы и Георгиевского переулка, в очередной раз поломали.
- Самого легендарного мультипликационного героя сбили с постамента, а бревно, на котором стоял ежик, вырвали из тротуарной плитки.
- Коммунальщики собрали остатки памятника и отправили его на реставрацию.
Скорее всего, через несколько дней один из любимых памятников киевлян вернется на свое место. По крайней мере раньше, когда злоумышленники повреждали Ежика в тумане, специалисты тратили на реставрацию до 4 дней.
В комментариях к записям об инциденте в соцсетях киевляне отметили, что злоумышленников нужно наказать. Впрочем, неизвестно, обращался ли кто-то в полицию по поводу вандализма.