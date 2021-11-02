Як стверджують очевидці, їжачка повалили невідомі вночі. Зловмисники вирвали імпровізований дерев'яний постамент разом із самим героєм мультика.

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Хто саме вчинив акт вандалізму, невідомо.

Через кілька днів мають повернути на місце



Тут стояв їжачок у тумані / Фото "Типичный Киев"

Пам'ятник їжачку, встановлений на перехресті Рейтарської вулиці та Георгіївського провулку у черговий раз зламали.

Самого легендарного мультиплікаційного героя збили з постамента, а бревно, на якому стояв їжачок вирвали з тротуарної плитки.

Комунальники зібрали залишки пам'ятника та відправили його на реставрацію.

Скоріш за все, за кілька днів один з улюблених пам'ятників киян повернеться на своє місце. Принаймні раніше, коли зловмисники пошкоджували їжачка в тумані, спеціалісти витрачали на реставрацію до 4 днів.

У коментарях до записів про інцидент у соцмережах кияни зазначили, що зловмисників треба покарати. Втім, невідомо, чи звертався хтось до поліції з приводу вандалізму.