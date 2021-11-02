В Киеве водитель на большой скорости катал друга на крыше машины: возмутительное видео
Источник:"Киев оперативный"
Владелец Mitsubishi Outlander гонял по улицам Киева ночью 2 ноября. Необычность его поездке добавлял мужчина на крыше внедорожника.
Судя по видео, которое сделали очевидцы инцидента, друг владельца машины залез на крышу и держался руками за открытый люк. Внутри машины находились двое мужчин.
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Все участники действа при этом сильно веселились.
Ехал на большой скорости и показывал всем непристойные знаки
- Свидетелю, который достал телефон и снимал опасные развлечения мужчин, они всей компанией показали средний палец.
- После этого, улыбаясь, водитель Mitsubishi нажал на педаль газа и очень быстро помчался вперед.
- Скорость движения внедорожника была очень большой, поскольку он обгонял другие машины.
- Кроме того, водитель "играл в шашки", чем мог создать серьезную опасность на дороге.
Чем бы закончился инцидент, если бы пассажир на крыше не удержался, не трудно догадаться. В комментариях к публикации с видео пользователи возмутились поведением мужчин и отметили, что за подобные поступки надо выписывать максимальные штрафы.
Смотрите видео опасной поездки Mitsubishi с мужчиной на крыше в Киеве: