В Киеве водитель не заметил женщину на переходе и сбил ее: фото с места происшествия

В Киеве на улице Тимошенко водитель случайно сбил женщину-пешехода. Произошло это вечером 25 ноября.

На место происшествия сразу же прибыл экипаж патрульной полиции и скорая помощь. К счастью, жизни потерпевшей ничего не угрожает.

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Водитель божится, что не спешил

По словам женщины, она переходила дорогу на пешеходном переходе и надеялась, что авто ее пропустит.

Однако водитель продолжил ехать и совершил наезд.

Мужчина заявил, что шокирован произошедшим. Он заверил, что не превышал скорость, а женщину просто не заметил.



На место происшествия приехали медики и полиция / Фото dtp.kiev.ua

Разошлись мирно

Медики оказали первую помощь пострадавшей сразу на месте. Она отделалась лишь несколькими ссадинами. Из-за этого женщина решила не предъявлять никаких претензий к водителю.

Гибель человека на "зебре" в Борисполе

В Борисполе в начале ноября трагически погиб мужчина. Его сбила машина на пешеходном переходе. Травмы были настолько значительными, что пострадавший скончался мгновенно.

Текст публикации dtp.kiev.ua:

Сбили на пешеходном переходе. Дорожно-транспортное происшествие в Киеве: на улице Тимошенко водитель легковушки сбил пешехода. На место происшествия прибыли патрульные и карета скорой помощи.

Предварительно женщина переходила дорогу через пешеходный переход. Говорит, подумала, что водитель останавливается и пропускает ее, а тот продолжил движение. Водитель шокирован произошедшим, говорит, что ехал медленно и просто не заметил пешехода.

Врачи оказали женщине первую медицинскую помощь. По словам правоохранителей, потерпевшая не имеет претензий к водителю, обошлось все незначительными ссадинами.