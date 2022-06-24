В Киеве зафиксировали бешенство в куницы: Соломенский район – на карантине

В Соломенском районе Киева зафиксировали бешенство в куницы. Именно поэтому в этом районе начал действовать карантин, предусматривающий некоторые ограничения для животных.

Животных в районе бешенства и в близлежащих зонах начали прививать. Соответствующую информацию сообщила Госпотребслужба 24 июня.

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В Соломенском районе обнаружили бешенство

Госпродпотребслужба, зафиксировав бешенство, провела заседание и решила ввести карантинные ограничения в Соломенском районе Киева, а именно на территории:

ограниченной улицами с пересечениями проспекта Лобановского с улицы Головка;

улицы Головка с улицы Соломенской;

улицы Соломенская с улицы Протасов Яр;

улицы Протасов Яр с улицы Гринченко;

улицы Гринченко с улицы Брожко;

улица Брожко с проспекта Лобановского.

Кроме того, решили утвердить План мер по ликвидации бешенства и недопущению распространения болезни. Поэтому решили:

определить угрожающей зоной жилые и парковые массивы района, а также прилегающие к зоне карантинных ограничений;

организовать проведение профилактических прививок животных против бешенства в зоне карантинных ограничений и угрожающей зоне.

Также запретили проводить выставки и другие зрелищные мероприятия с участием собак в зоне карантинных ограничений и угрожающей зоне.

Кратко о последних случаях бешенства

В феврале 2022 года в Буском районе Львовской области зафиксировали три случая бешенства. Тогда предупреждали, что во избежание инфицирования нужно остерегаться беспризорных и диких четвероногих, которые не боятся сами подойти к человеку.

В августе 2021 года в Киеве кот, зараженный бешенством, покусал 4 человек. Животное не имело прививки от болезни и впоследствии умерло. В то же время все пострадавшие обратились в травмпункт и начали курс лечения антибиотиками.

В тот же период на Львовщине в селе Междуречье впервые за 10 лет у кота подтвердили бешенство. Поэтому в городе Червонограде и прилегающих территориях вводили карантинные ограничения.

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Бешенство является острым инфекционным заболеванием животных и человека, которое вызывает нейротропный вирус Rabies . Источником инфекции могут быть любые млекопитающие – куницы, лисы, еноты, собаки, кошки, летучие мыши. У больного развивается своеобразный энцефалит, а дальше стремительно повреждается центральная нервная система. Дальше, если человеку не оказать своевременно медицинскую помощь, то смерть – неизбежна.